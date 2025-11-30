Lecce-Torino 2-1, pagelle e tabellino: Berisha illumina, si sblocca Banda, Falcone para il rigore ad Asllani

La prima opportunità è per il Torino che dopo 15 minuti ha la chance di passare in vantaggio con il colpo di testa di Che Adams ma la conclusione è centrale e Falcone non ha problemi.

Nel giro di due minuti il Lecce mette in discesa la partita; prima il goal di Coulibaly che sfrutta il calcio d'angolo battuto perfetto da Berisha, colpisce di testa, Maripan prova a salvare ma il pallone finisce in rete. Poi subito dopo il raddoppio dei padroni di casa con Banda, tornato al goal dopo due anni. L'esterno si inserisce e Berisha ancora una volta lo serve con i tempi giusti.

La reazione del Torino arriva a cinque minuti dalla fine del primo tempo; i granata colpiscono il palo con il tiro cross di Nkounkou, poi grande parata di Falcone su Zapata.

A riaprire la partita ci pensa Che Adams che dopo dodici minuti del secondo tempo calcia dal limite dell'area a grazie anche ad una deviazione di Gabriel trafigge Falcone.

A pochi minuti dal termine rigore per il Torino dopo l'intervento di Tete Morente su Coco, in ritardo dopo il corner battuto. Dal dischetto si presenta Asllani che però tira debole e Falcone riesce addirittura a bloccare.