Andrea Ajello

Lecce-Torino 2-1, pagelle e tabellino: Berisha illumina, si sblocca Banda, Falcone para il rigore ad Asllani

Vittoria fondamentale del Lecce che supera 2-1 in casa il Torino: goal di Coulibaly e Banda, poi Adams accorcia. Nel finale il rigore parato da Falcone su Asllani.

La prima opportunità è per il Torino che dopo 15 minuti ha la chance di passare in vantaggio con il colpo di testa di Che Adams ma la conclusione è centrale e Falcone non ha problemi. 

Nel giro di due minuti il Lecce mette in discesa la partita; prima il goal di Coulibaly che sfrutta il calcio d'angolo battuto perfetto da Berisha, colpisce di testa, Maripan prova a salvare ma il pallone finisce in rete. Poi subito dopo il raddoppio dei padroni di casa con Banda, tornato al goal dopo due anni. L'esterno si inserisce e Berisha ancora una volta lo serve con i tempi giusti. 

La reazione del Torino arriva a cinque minuti dalla fine del primo tempo; i granata colpiscono il palo con il tiro cross di Nkounkou, poi grande parata di Falcone su Zapata. 

A riaprire la partita ci pensa Che Adams che dopo dodici minuti del secondo tempo calcia dal limite dell'area a grazie anche ad una deviazione di Gabriel trafigge Falcone. 

A pochi minuti dal termine rigore per il Torino dopo l'intervento di Tete Morente su Coco, in ritardo dopo il corner battuto. Dal dischetto si presenta Asllani che però tira debole e Falcone riesce addirittura a bloccare.

  • PAGELLE LECCE

    Non segna ma Berisha (7,5) è il migliore del Lecce, due assist e giocate sopraffine. Banda (6,5) si sblocca e prova ad essere sempre pericoloso, non sempre ci riesce. Fa più fatica Stulic (5,5). Falcone (7,5) decisivo, prima la parta su Zapata nel primo tempo, poi il rigore parato ad Asllani. Ingresso horror per Morente che causa il rigore che sarebbe potuto costare caro al Lecce.

    LECCE (4-3-3): Falcone 7,5; Gallo 6, Gaspar 6, Tiago Gabriel 6, Veiga 6,5; Coulibaly 7, Ramadani 6,5, Berisha 7,5 (dall083' Kaba s.v); Pierotti 5,5 (dal 65' Morente 4,5), Stulic 5,5, Banda 6,5 (dal 65' Sottil 6).

  • PAGELLE TORINO

    Troppo fragile in generale la difesa granata, non si salva nessuno ad eccezione di Israel (6), incolpevole sui goal. Prestazione da incubo per Asllani (4), già negativo prima del rigore sbagliato che avrebbe permesso al Torino di pareggiare.Ci prova con qualche guizzo Vlasic (5,5) ma troppo poco per le sue qualità. Adams (7) ha il merito di riaprire la partita, Zapata (6) viene murato subito da Falcone, poi si spegne un po'. 

    TORINO (3-5-2): Israel 6; Tameze 5,5 (dal 60 Ngonge 5,5), Coco 5,5, Maripan 5; Pedersen 6 (dal 70' Masina 5,5), Casadei 5,5, Asllani 4 , Gineitis 5,5 (dal 37' Zapata 6), Nkounkou 6 (dal 70' Lazaro 6); Vlasic 5,5 (dal 70' Aboukhlal 6), Adams 7.

  • TABELLINO LECCE-TORINO

    Marcatori: 20' Coulibaly (L), 22' Banda (L), 57' Adams (T)

    Arbitro: Fourneau

    Ammoniti: Casadei (T), Ramadani (L), Danilo Veiga (L), Coco (T)

    Espulsi: -

