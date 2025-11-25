Leao e Pulisic “coppia fissa” dell’attacco del Milan? Analisi e scenari sulla scelta di Allegri

Buona la prima, il risultato d’altronde non mente. L’inedito tandem offensivo Leao-Pulisic schierato da Allegri nel derby ha dato risposte positive, seppur con la consapevolezza che entrambi (come coppia ma anche singolarmente) possono dare molto di più.
Nella sfida vinta per 1-0 contro l’Inter e decisa proprio da una zampata di Pulisic, il tecnico rossonero ha schierato un Milan senza un vero centravanti.
Una necessità vista l’assenza dell’infortunato Gimenez, ma anche con il messicano arruolabile molto probabilmente Allegri avrebbe ugualmente scelto il tandem composto dal portoghese e dell’americano.
Ma, analizzandolo nel dettaglio, come è andato l’esperimento di Allegri? Leao e Pulisic possono diventare una “coppia fissa” o il loro impiego è preferibile solo in alcuni tipi di partite?