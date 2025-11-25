Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
leao pulisic milanGetty Images
Nino Caracciolo

Leao e Pulisic “coppia fissa” dell’attacco del Milan? Analisi e scenari sulla scelta di Allegri

I due hanno superato l’esame derby, gara decisa proprio da una rete dell’americano: ma contro difese più chiuse potrebbero andare in affanno. Gimenez intanto è pronto a rientrare.

Pubblicità

Buona la prima, il risultato d’altronde non mente. L’inedito tandem offensivo Leao-Pulisic schierato da Allegri nel derby ha dato risposte positive, seppur con la consapevolezza che entrambi (come coppia ma anche singolarmente) possono dare molto di più.

Nella sfida vinta per 1-0 contro l’Inter e decisa proprio da una zampata di Pulisic, il tecnico rossonero ha schierato un Milan senza un vero centravanti.

Una necessità vista l’assenza dell’infortunato Gimenez, ma anche con il messicano arruolabile molto probabilmente Allegri avrebbe ugualmente scelto il tandem composto dal portoghese e dell’americano.

Ma, analizzandolo nel dettaglio, come è andato l’esperimento di Allegri? Leao e Pulisic possono diventare una “coppia fissa” o il loro impiego è preferibile solo in alcuni tipi di partite?

  • ESAME SUPERATO

    L’esperimento di Allegri ha fornito risposte positive nel derby. Pulisic e Leao hanno raggiunto la sufficienza piena, ma entrambi hanno molti margini di miglioramento come coppia: il portoghese e l’americano si sono cercati e hanno dialogato poco tra di loro e anche singolarmente avrebbero potuto fare meglio.

    • Pubblicità

  • LEAO ALLA “PRIMA” DA 9

    Pulisic ha svariato tanto, Leao invece – forse per la prima volta – ha giocato tutta la sua gara da “9”, seppur con caratteristiche atipiche. Il portoghese si è anche allargato sulla fascia sinistra, ma rispetto alle partite precedenti è stato più presente al centro dell’attacco, giocando (o provando a farlo) anche spalle alla porta, di sponda. 

    Quello di centravanti non è il suo ruolo, ma la sensazione è che contro l’Inter abbia iniziato realmente a farlo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ANALISI TATTICA

    Anche contro l’Inter, Leao e Pulisic hanno dimostrato di essere una coppia micidiale in contropiede. Il blocco basso del Milan e la scelta di ripartire velocemente ha esaltato le caratteristiche di entrambi, su tutti Leao.

    Resta però un interrogativo: in gare contro difese più chiuse, quando il Milan non potrà abbassarsi e aspettare di colpire l’avversario in ripartenza ma dovrà fare la partita, saranno ugualmente efficaci? Il dubbio, viste le caratteristiche di entrambi, resta.

  • TORNA GIMENEZ

    Il rientro di Gimenez potrebbe essere dunque più prezioso di quanto si possa immaginare. L’attaccante messicano si è fermato a inizio novembre per un problema alla caviglia, ma ormai è sulla via del completo recupero e contro la Lazio dovrebbe tornare a disposizione di Allegri.

    Gimenez ha deluso in questo avvio di campionato, dove nonostante le diverse chance da titolare non è mai riuscito a trovare la via del goal (solo una rete in Coppa Italia). Nonostante questo però ha caratteristiche uniche nel reparto offensivo rossonero e Allegri potrebbe decidere di puntare su di lui proprio nelle gare contro le difese chiuse, quando servirà maggiore fisicità.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Lazio crest
Lazio
LAZ