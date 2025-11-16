Le verità di Carrozzieri: "Era fatta col Milan e per festeggiare assunsi droga, avevo firmato con la Juve ma scoppiò Calciopoli"

Quella di Moris Carrozzieri non è stata certo una carriera come le altre ma piena di alti e bassi, momenti positivi e altri decisamente meno. L'ex difensore, che ha vestito le maglie di Sampdoria, Arezzo, Atalanta, Palermo e Lecce, si è raccontato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Ma soprattutto ha raccontato dal suo punto di vista le vicende che lo hanno visto coinvolto, a partire dalle due squalifiche, quella di due mesi per calcio scommesse e quella più lunga per l'assunzione di droga.

Carrozzieri ha anche rivelato come sia stato davvero ad un passo da giocare sia nella Juventus che nel Milan, e nel primo caso tutto saltò ma non per colpa sua.