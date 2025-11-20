Pubblicità
Le possibili avversarie dell'Italia ai playoff mondiali: i precedenti e tutto quello che c'è da sapere su Svezia, Macedonia del Nord, Romania e Irlanda del Nord

Irlanda del Nord, Svezia e Macedonia del Nord hanno già eliminato l'Italia ai playoff in passato. E occhio alla Romania di Mircea Lucescu: la stella è l'ex Parma, Man.

L'Italia già conosce ufficialmente le quattro possibili avversarie dei playoff che devono portarci ai Mondiali 2026.

Gli uomini di Gennaro Gattuso affronteranno in semifinale una tra Svezia, Macedonia del Nord, Romania e Irlanda del Nord. Ostacoli non insuperabili, certo. Ma solo sulla carta.

Anche perché in passato tre di queste nazionali ci hanno già privato della partecipazione ai Mondiali proprio ai playoff.

Vietato sottovalutare l'avversario, insomma, qualunque esso sia. Anche se tra Svezia, Macedonia del Nord, Romania e Irlanda del Nord c'è ovviamente una differenza di valori: ma quali sono i principali pericoli per l'Italia ai playoff?

  • L'ATTACCO DELLA SVEZIA

    Inutile girarci intorno. Nonostante un momento complicato e un girone di qualificazione da dimenticare, la Svezia è assolutamente l'avversario da evitare.

    Graham Potter, appena subentrato in panchina al posto dell'esonerato Tomasson, a marzo potrà contare su un enorme potenziale offensivo.

    La Svezia infatti ha tra le sue fila due degli attaccanti migliori d'Europa ovvero Viktor Gyokeres e Alexander Isak, entrambi freschi di trasferimento in Premier con le maglie di Arsenal e Liverpool.

    Non va poi dimenticato l'ex bianconero Dejan Kulusevski, il cui rientro dopo il grave infortunio subito nella scorsa stagione è ormai imminente.

    Nella rosa figurano anche il bolognese Holm e l'atalantino Hien. E non mancano i giovani talenti: da Bardghij del Barcellona a Bergvall del Tottenham. Mentre a guidare la difesa c'è l'esperto Lindelof.

    La probabile formazione

    SVEZIA (4-4-2): Johansson; Holm, Hien, Lindelof, Svensson; Kulusevski, Karlstrom, Ayari, Elanga; Gyokeres, Isak. Ct. Potter

  • L'ESPERIENZA DI LUCESCU E IL TALENTO DI MAN

    Occhio anche alla Romania che nell'ultima giornate delle qualificazioni ha travolto per 7-1 il malcapitato San Marino.

    In panchina c'è una vecchia volpe del calcio europeo come Mircea Lucescu, passato durante la sua lunga carriera anche in Serie A. E in campo il talento non manca di certo.

    Così come la qualità in mezzo al campo dove la stellina è sicuramente il figlio d'arte Ianis Hagi, ex Fiorentina. Insieme a lui c'è Marin del Pisa.

    Il pericolo numero uno però si chiama Dennis Man, ex Parma che oggi gioca in Olanda col PSV Eindhoven e ha già fatto male al Napoli in Champions League.

    La probabile formazione della Romania

    ROMANIA (4-3-3): Radu; Ratiu, Ghita, Racovitan, Chipciu; Hagi, Marin, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila. Ct. Lucescu

  • LA SOLIDITÀ DELL'IRLANDA DEL NORD

    La nazionale di Michael O'Neill, sulla carta, è sicuramente la meno dotata tecnicamente e dunque potenzialmente anche la meno pericolosa per l'Italia.

    Allo stesso tempo però, durante le qualificazioni, l'Irlanda del Nord non ha mai sfigurato. Anzi. Oltre alle due vittorie, abbastanza scontate, contro Lussemburgo è arrivato anche un successo si prestigio al cospetto della Slovacchia di Calzona che l'ha preceduta solo di tre punti e al ritorno l'ha battuta con un goal al 91'.

    O'Neill punta soprattutto su una fase difensiva molto ordinata e su una rosa ben strutturata fisicamente. Inoltre quasi tutti i giocatori della rosa militano nei campionati britannici, anche se solo cinque in Premier League

    La stella è sicuramente il terzino del Liverpool, Conor Bradley, che in caso di necessità può essere impiegato anche qualche metro più avanti.

    La probabile formazione dell'Irlanda del Nord

    IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1): Peacock-Farrell; McNair, Ballard, McConville; Bradley, McCann, Saville, Devenny; Galbraith, Price; Chalers. Ct. O'Neill

  • ELMAS E L'ULTIMO PRECEDENTE DEL 2022

    La Macedonia del Nord rievoca pessimi ricordi all'Italia, che nel 2022 vide sfumare i Mondiali a causa della sconfitta subita a Palermo con goal di Trajkovski in pieno recupero.

    L'ex attaccante rosanero oggi ha 33 anni ma fa ancora parte della rosa di Milevski. E la spina dorsale della squadra non è cambiata molto rispetto ad allora.

    Dal portiere Dimietrievski al difensore Alioski (attualmente infornato ma che dovrebbe recuperare per marzo), passando per capitan Bhardi e il bomber Miovski.

    L'uomo più atteso è però sicuramente Elmas, appena rientrato al Napoli e molto stimato da Conte, che lo ha spesso utilizzato anche come esterno offensivo.

    Certo, la sconfitta per 7-1 contro il Galles all'ultima giornata dimostra come il tasso tecnico sia complessivamente basso. Ma nella serata giusta anche la nazionale di Milevski può mettere in difficoltà chiunque.

    La probabile formazione della Macedonia del Nord

    MACEDONIA DEL NORD (3-5-1-1): Dimitrievski; Velkovski, Zajkov, Musliu; Ilievski, Kostadinov, Alimi, Elmas Alioski; Bardhi; Miovski. Ct: Milevski

