Le possibili avversarie dell'Italia ai playoff mondiali: i precedenti e tutto quello che c'è da sapere su Svezia, Macedonia del Nord, Romania e Irlanda del Nord

L'Italia già conosce ufficialmente le quattro possibili avversarie dei playoff che devono portarci ai Mondiali 2026.
Gli uomini di Gennaro Gattuso affronteranno in semifinale una tra Svezia, Macedonia del Nord, Romania e Irlanda del Nord. Ostacoli non insuperabili, certo. Ma solo sulla carta.
Anche perché in passato tre di queste nazionali ci hanno già privato della partecipazione ai Mondiali proprio ai playoff.
Vietato sottovalutare l'avversario, insomma, qualunque esso sia. Anche se tra Svezia, Macedonia del Nord, Romania e Irlanda del Nord c'è ovviamente una differenza di valori: ma quali sono i principali pericoli per l'Italia ai playoff?