Le possibili avversarie dell'Italia ai playoff mondiali: i precedenti e tutto quello che c'è da sapere su Svezia, Macedonia del Nord, Romania e Irlanda del Nord

La Macedonia del Nord rievoca pessimi ricordi all'Italia, che nel 2022 vide sfumare i Mondiali a causa della sconfitta subita a Palermo con goal di Trajkovski in pieno recupero.

L'ex attaccante rosanero oggi ha 33 anni ma fa ancora parte della rosa di Milevski. E la spina dorsale della squadra non è cambiata molto rispetto ad allora.

Dal portiere Dimietrievski al difensore Alioski (attualmente infornato ma che dovrebbe recuperare per marzo), passando per capitan Bhardi e il bomber Miovski.

L'uomo più atteso è però sicuramente Elmas, appena rientrato al Napoli e molto stimato da Conte, che lo ha spesso utilizzato anche come esterno offensivo.

Certo, la sconfitta per 7-1 contro il Galles all'ultima giornata dimostra come il tasso tecnico sia complessivamente basso. Ma nella serata giusta anche la nazionale di Milevski può mettere in difficoltà chiunque.

La probabile formazione della Macedonia del Nord

MACEDONIA DEL NORD (3-5-1-1): Dimitrievski; Velkovski, Zajkov, Musliu; Ilievski, Kostadinov, Alimi, Elmas Alioski; Bardhi; Miovski. Ct: Milevski