Thomas Hindle

Le fatiche del Real Madrid: come i dissidi nello spogliatoio e i risultati deludenti lo hanno portato sull'orlo di una crisi

I Blancos hanno pareggiato tre partite di fila in Liga e stanno lasciando campo libero al Barcellona. I guai di Alonso, gli infortuni, il caso Vinicius: tutto quello che non va.

Nessun giocatore del Real Madrid ha parlato con i giornalisti domenica sera. Ovviamente non erano tenuti a farlo, ma dopo l'1-1 contro un Girona in difficoltà, tutti i membri della squadra hanno attraversato la zona mista senza rivolgere alcuna parola alla stampa in attesa. Il che è emblematico di un cambiamento all'interno del club: il clima positivo che regnava sta andando in pezzi. 

Come potrebbe non essere altrimenti? Madrid si aspetta eccellenza e un calcio senza difetti. Ci si aspetta che non solo i Blancos vincano, ma che vincano bene. Ma ultimamente non hanno vinto abbastanza. Dopo il noioso pareggio di domenica, la squadra di Xabi Alonso ha pareggiato tre partite consecutive in Liga. E la squadra più in alto in classifica tra le tre che l'hanno fermata è il Rayo Vallecano, nono.

Senza dubbio è un risultato deludente per un club delle dimensioni del Real Madrid, anche se bisogna ricordare che la squadra sta attraversando un periodo di transizione dopo l'assunzione del nuovo allenatore, che a sua volta ha dovuto affrontare una serie di infortuni che hanno in qualche modo compromesso l'equilibrio della propria rosa.

Tra le voci di dissidi nello spogliatoio guidati da alcuni dei giocatori più pagati al mondo, però, l'ultima cosa di cui Alonso aveva bisogno era che la sua squadra perdesse il vantaggio in classifica a favore del Barcellona. È proprio quello che è successo: il Real ha sacrificato un vantaggio di cinque punti nel giro di un mese, e anche se le richieste di esonero di Alonso sono decisamente premature, queste ultime settimane sono state senza dubbio un incubo per un tecnico che ha appena iniziato il lavoro dei propri sogni.

    I RISULTATI

    Il quadro attuale non sembra poi così negativo. Dopo 14 partite di campionato, il Real Madrid ha ottenuto 10 vittorie, 3 pareggi e solo una sconfitta. Si trova al secondo posto con 33 punti, quattro dietro al Barcellona, con una partita in meno da giocare (oggi contro l'Athletic). Al ritmo attuale accumulerà 90 punti, che dovrebbero essere sufficienti per dare filo da torcere al Barça fino all'ultimo. Il Real ha inoltre affrontato un calendario leggermente più difficile e alla fine di ottobre ha vinto il primo Clásico della stagione.

    Anche in Champions League le cose sembrano andare bene. Il Real Madrid ha vinto quattro partite su cinque, battendo Marsiglia, Juventus, Kairat Almaty e Olympiacos, mentre l'unica sconfitta è arrivata per mano di un Liverpool che ha offerto una prestazione memorabile. Un posto diretto negli ottavi di finale è quindi alla portata.

    Ci sono molti aspetti positivi anche nelle prestazioni di alcuni singoli. Kylian Mbappé ha accettato il ruolo di centravanti e lo ha interpretato al meglio, segnando 23 goal in sole 19 partite. Il nuovo acquisto Alvaro Carreras ha offerto la stabilità necessaria nel ruolo di terzino sinistro, Arda Guler sta mostrando le doti creative che aveva promesso all'inizio della carriera e Jude Bellingham sta tornando in forma dopo aver saltato i primi due mesi della stagione per infortunio.

    GLI INFORTUNI

    Bellingham non è l'unico grande nome ad aver perso tempo a causa di problemi fisici. Il suo compagno di nazionale Alexander-Arnold è il potenziale terzino destro del futuro del Real Madrid, ma ha giocato solo sei partite da titolare dopo il Mondiale per club, in parte a causa di un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori dai campi per sei settimane. Il suo principale rivale, Carvajal, ha a sua volta rimediato un infortunio al ginocchio poco dopo e resterà fuori almeno fino a gennaio, il che ha portato Valverde a essere schierato nuovamente in difesa.

    Vinicius Junior, nel frattempo, è stato inserito gradualmente in squadra nelle prime settimane di campionato, poiché Alonso ha cercato di proteggere le sue gambe, e la sua stagione è stata caratterizzata più dal clamore fuori dal campo che dai suoi contributi in termini realizzativi. Anche i difensori centrali Rudiger, Alaba e Huijsen hanno saltato alcune partite.

    LE DIVERGENZE TRA ALONSO E I GIOCATORI

    Il Real Madrid, in ogni caso, dovrebbe avere abbastanza talento per essere la forza dominante in Spagna e in Europa. Eppure è proprio questa concentrazione di Galacticos che si sta rivelando il più grande grattacapo per Alonso.

    Secondo The Athletic, l'ex allenatore del Bayer Leverkusen ha visto i propri metodi messi in discussione dai giocatori più anziani della squadra e i messaggi relativi al piano tattico per ogni partita non vengono recepiti. Secondo quanto riferito, Alonso e i giocatori si sono incontrati nel tentativo di appianare le loro divergenze prima della gara vinta contro l'Olympiacos, ma il pareggio di domenica in Catalogna - descritto come "un disastro" da una fonte a The Athletic - suggerisce che non tutti i problemi sono stati risolti.

    Probabilmente non aiuta Alonso il fatto che nella sua squadra ci siano giocatori di alto profilo che vedono pochissimo il campo. Si è parlato di trasferimento sia per Rodrygo che per Endrick, ma il tecnico ha insistito sul fatto che entrambi sarebbero stati fondamentali per il progetto. Solo che non è stato così.

    Rodrygo, nel mezzo di un digiuno di goal che dura da 30 partite, ha continuato a non avere opportunità e ha giocato solo 442 minuti. Endrick ha giocato ancora meno, appena 11 minuti all'attivo, e a gennaio dovrebbe finalmente partire in prestito, probabilmente al Lione.

    IL PROBLEMA VINICIUS

    Ovviamente, però, il problema più grande per Alonso è Vinicius. Il brasiliano è un calciatore straordinario, carismatico e fantasioso con la palla e altrettanto loquace quando non ce l'ha. È uno dei personaggi più complessi di questo sport, spesso vittima di abusi basati sulla sua reputazione - in gran parte legati al colore della sua pelle - eppure, a detta di tutti, un calciatore davvero umile. È noto inoltre come Florentino Perez sia un suo grande fan.

    Forse è per questo che a volte Vinicius si è sentito incoraggiato a sfidare i propri allenatori. Durante la fine dell'esperienza di Carlo Ancelotti, il brasiliano ha adottato un approccio apatico nei confronti della corsa senza palla. E quest'anno non ha sempre aderito alle richieste tattiche di Alonso. Sta di fatto che è rimasto in campo per tutti i 90 minuti solo sette volte ed è spesso il primo sostituto quando c'è bisogno di cambiare in attacco.

    Vinicius ha lasciato un'immagine indelebile del Clasico, gridando verso Alonso per la frustrazione dopo essere stato sostituito a metà del secondo tempo. In seguito ha chiesto scusa al club e ai compagni di squadra, ma ha omesso il nome dell'allenatore dal suo post sui social. Si dice che il rapporto tra i due sia la forza trainante dietro la riluttanza di Vinicius a discutere un nuovo contratto, nonostante quello attuale scada nell'estate del 2027.

    CARENZE DIFENSIVE

    Alonso deve ancora risolvere il problema più evidente del Real Madrid sul campo. Nella scorsa stagione la squadra ha subito lo stesso tipo di goal più e più volte: non riusciva a pressare in avanti, consentendo agli avversari di passare la palla al centrocampista difensivo che poi dava il via a un contropiede. Era una formula semplice, ripetuta ogni settimana.

    Lo stesso tipo di goal si è ripetuto regolarmente in questa stagione. Il Real Madrid è incredibilmente facile da battere in contropiede, e il modo in cui subisce in transizione è davvero incredibile. È così che il Girona lo ha punito domenica, mentre l'Elche lo aveva già fatto due volte la settimana prima, e anche l'Olympiacos, nonostante il 3-4 finale a favore degli spagnoli. Se non fosse per l'eccellenza di Courtois in porta, il Real Madrid subirebbe tranquillamente tre o quattro goal a partita.

    XABI ALONSO RISCHIA?

    Nonostante tutte le sensazioni negative, i segnali preoccupanti e i motivi di apprensione, questo non è però il momento di esonerare un allenatore. Alonso ha un pedigree eccellente e ha dimostrato di essere un ottimo tattico al Bayer Leverkusen. In una situazione così stressante come quella del Real Madrid, un tecnico ha bisogno di tempo per capire come muoversi, e anche lui deve averlo. Lo stesso Alonso non sembra sentire la pressione di un possibile licenziamento: ha rivelato di aver avuto colloqui positivi con Perez dopo il pareggio con il Girona.

    "Ho parlato di nuovo con lui e il dialogo è stato molto positivo, con un tono molto buono. Questo è ciò di cui abbiamo parlato: ribaltare i risultati. Sappiamo a che punto della stagione siamo, c'è ancora molta strada da fare. È tutto molto vicino e ci sono ancora molti punti in palio. Può succedere di tutto".

    Un punto di rottura potrà sempre esserci, naturalmente. Se le cose non miglioreranno prima della pausa invernale, Alonso inizierà davvero a sentire la pressione. Ma rimuovere un allenatore così presto, con una squadra così giovane e promettente, sarebbe un errore madornale. Il Real Madrid ha bisogno di una pazienza insolita per questo club.

