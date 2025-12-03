Le fatiche del Real Madrid: come i dissidi nello spogliatoio e i risultati deludenti lo hanno portato sull'orlo di una crisi

Bellingham non è l'unico grande nome ad aver perso tempo a causa di problemi fisici. Il suo compagno di nazionale Alexander-Arnold è il potenziale terzino destro del futuro del Real Madrid, ma ha giocato solo sei partite da titolare dopo il Mondiale per club, in parte a causa di un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori dai campi per sei settimane. Il suo principale rivale, Carvajal, ha a sua volta rimediato un infortunio al ginocchio poco dopo e resterà fuori almeno fino a gennaio, il che ha portato Valverde a essere schierato nuovamente in difesa.

Vinicius Junior, nel frattempo, è stato inserito gradualmente in squadra nelle prime settimane di campionato, poiché Alonso ha cercato di proteggere le sue gambe, e la sua stagione è stata caratterizzata più dal clamore fuori dal campo che dai suoi contributi in termini realizzativi. Anche i difensori centrali Rudiger, Alaba e Huijsen hanno saltato alcune partite.