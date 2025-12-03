Le fatiche del Real Madrid: come i dissidi nello spogliatoio e i risultati deludenti lo hanno portato sull'orlo di una crisi

Nessun giocatore del Real Madrid ha parlato con i giornalisti domenica sera. Ovviamente non erano tenuti a farlo, ma dopo l'1-1 contro un Girona in difficoltà, tutti i membri della squadra hanno attraversato la zona mista senza rivolgere alcuna parola alla stampa in attesa. Il che è emblematico di un cambiamento all'interno del club: il clima positivo che regnava sta andando in pezzi.
Come potrebbe non essere altrimenti? Madrid si aspetta eccellenza e un calcio senza difetti. Ci si aspetta che non solo i Blancos vincano, ma che vincano bene. Ma ultimamente non hanno vinto abbastanza. Dopo il noioso pareggio di domenica, la squadra di Xabi Alonso ha pareggiato tre partite consecutive in Liga. E la squadra più in alto in classifica tra le tre che l'hanno fermata è il Rayo Vallecano, nono.
Senza dubbio è un risultato deludente per un club delle dimensioni del Real Madrid, anche se bisogna ricordare che la squadra sta attraversando un periodo di transizione dopo l'assunzione del nuovo allenatore, che a sua volta ha dovuto affrontare una serie di infortuni che hanno in qualche modo compromesso l'equilibrio della propria rosa.
Tra le voci di dissidi nello spogliatoio guidati da alcuni dei giocatori più pagati al mondo, però, l'ultima cosa di cui Alonso aveva bisogno era che la sua squadra perdesse il vantaggio in classifica a favore del Barcellona. È proprio quello che è successo: il Real ha sacrificato un vantaggio di cinque punti nel giro di un mese, e anche se le richieste di esonero di Alonso sono decisamente premature, queste ultime settimane sono state senza dubbio un incubo per un tecnico che ha appena iniziato il lavoro dei propri sogni.