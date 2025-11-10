Le due sfumature d’azzurro di Cambiaghi: dallo show contro il Napoli alla convocazione in Nazionale

Il pomeriggio da sogno di Nicolò Cambiaghi ha l’azzurro come colore predominante, seppur con sfumature diverse.
Il suo Bologna affronta il Napoli al Dall’Ara, una gara che il ragazzo classe 2000 osserva per 45 minuti dalla panchina, prima di entrare e lasciare il segno in maniera indelebile.
Il suo impatto è determinante per indirizzare il match sui binari rossoblù, ma oltre la copertina Nicolò Cambiaghi poco dopo il termine della gara riceve anche una chiamata ormai inaspettata: quella del CT Gattuso.