Nino Caracciolo

Le due sfumature d’azzurro di Cambiaghi: dallo show contro il Napoli alla convocazione in Nazionale

Entrato in campo nella ripresa Cambiaghi ha cambiato la partita: dribbling, corsa e l’assist a Dallinga. Dopo il match contro il Napoli è arrivata la chiamata di Gattuso che lo ha convocato al posto dell’infortunato Kean.

Il pomeriggio da sogno di Nicolò Cambiaghi ha l’azzurro come colore predominante, seppur con sfumature diverse.

Il suo Bologna affronta il Napoli al Dall’Ara, una gara che il ragazzo classe 2000 osserva per 45 minuti dalla panchina, prima di entrare e lasciare il segno in maniera indelebile.

Il suo impatto è determinante per indirizzare il match sui binari rossoblù, ma oltre la copertina Nicolò Cambiaghi poco dopo il termine della gara riceve anche una chiamata ormai inaspettata: quella del CT Gattuso.

  • INGRESSO DA COPERTINA

    Il suo ingresso in campo a inizio ripresa al posto di Rowe permette al Bologna di cambiare marcia. Cambiaghi disputa 45 minuti da imprendibile o quasi sulla fascia sinistra, diventando un vero e proprio incubo per i difensori di Conte: corsa, dribbling, giocate e l’assist per l’1-0 siglato da Dallinga.

  • NUOVA CHANCE IN AZZURRO

    Cambiaghi dunque sarà uno dei calciatori azzurri che prenderà parte alle ultime due sfide di qualificazione al Mondiale contro Moldavia e Norvegia. Per l’esterno offensivo del Bologna si tratta della seconda chiamata, dopo che lo scorso 14 ottobre a Udine ha fatto il suo esordio in Nazionale nei minuti finali del match con Israele.

  • CRESCITA COSTANTE

    In questa prima parte di stagione Cambiaghi – frenato la scorsa stagione dalla rottura de legamento crociato – ha dimostrato di poter essere un calciatore importante per il Bologna. Italiano lo stima e in questo campionato lo ha sempre mandato in campo in tutte e 11 le gare, dall’inizio o a partita in corso. E il ragazzo ha ripagato con due goal, 4 assist e la sensazione di una crescita costante destinata a proseguire ancora. 

  • CONVOCATO IN NAZIONALE

    Poco dopo il termine del match contro il Napoli che lo ha visto grande protagonista, Cambiaghi riceve la chiamata della Nazionale Azzurra: il CT Gattuso è costretto a sostituire l’infortunato Kean e chiama proprio l’esterno offensivo del Bologna.

