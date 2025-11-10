Le due sfumature d’azzurro di Cambiaghi: dallo show contro il Napoli alla convocazione in Nazionale

In questa prima parte di stagione Cambiaghi – frenato la scorsa stagione dalla rottura de legamento crociato – ha dimostrato di poter essere un calciatore importante per il Bologna. Italiano lo stima e in questo campionato lo ha sempre mandato in campo in tutte e 11 le gare, dall’inizio o a partita in corso. E il ragazzo ha ripagato con due goal, 4 assist e la sensazione di una crescita costante destinata a proseguire ancora.