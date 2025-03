Le confessioni di Calhanoglu: “No al Bayern per i tifosi dell'Inter, sogno la Champions e il Pallone d’Oro”

Il centrocampista turco svela un retroscena di mercato relativo alla scorsa estate e parla degli obiettivi da centrare in questo finale di stagione.

Il nerazzurro nel presente e anche nel futuro, nonostante la chiamata del Bayern Monaco. Dopo aver ottenuto la promozione in Lega A con la Turchia, con tanto di rete su rigore nel 3-0 contro l’Ungheria, Hakan Calhanoglu torna a concentrarsi solo ed esclusivamente sull’Inter.

La formazione allenata da Simone Inzaghi è in piena corsa su tutti i fronti: è prima in campionato dove è impegnata nel duello col Napoli, in semifinale di Coppa Italia dove è attesa dal doppio derby col Milan e ai quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Quella che la scorsa estate sarebbe potuta diventare la nuova squadra di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a rifiutare e ha poi parlato degli obiettivi personali e di squadra.