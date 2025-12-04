Lazio-Milan 1-0, pagelle e tabellino: Zaccagni ci mette la testa, assist di Nuno Tavares, De Winter disattento, Leao spreca, Ricci timido, Noslin entra bene

La Lazio si prende la rivincita sul Milan battendo i rossoneri per 1-0 all'Olimpico e centrando la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia, dove ora affronterà il Bologna.

Come nella gara di campionato il primo tempo vede uno sterile predominio biancoceleste, Maignan però è poco impegnato. L'unico intervento di rilievo è quello su Isaksen dopo un'uscita non perfetta dello stesso portiere francese. I rossoneri, invece, non si vedono praticamente mai nella metà campo avversaria.

Nella ripresa il Milan alza i giri e sfiora il goal con Leao, che spara alto da ottima posizione sprecando una bella azione sull'asse Jashari-Estupinan. Nel finale però è la Lazio a trovare la rete che vale la qualificazione: la difesa rossonera si perde Zaccagni su corner di Nuno Tavares e l'attaccante biancoceleste beffa Maignan sul primo palo.

Lo stesso portiere francese poco dopo evita il raddoppio di Noslin ma stavolta non basta: Milan eliminato, ai quarti va la Lazio.