Lazio-Milan 1-0, pagelle e tabellino: Zaccagni ci mette la testa, assist di Nuno Tavares, De Winter disattento, Leao spreca, Ricci timido, Noslin entra bene

La Lazio vince 1-0 contro il Milan e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia dove affronterà il Bologna. Decide un goal di Zaccagni nel finale, ad Allegri resta solo il campionato.

La Lazio si prende la rivincita sul Milan battendo i rossoneri per 1-0 all'Olimpico e centrando la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia, dove ora affronterà il Bologna.

Come nella gara di campionato il primo tempo vede uno sterile predominio biancoceleste, Maignan però è poco impegnato. L'unico intervento di rilievo è quello su Isaksen dopo un'uscita non perfetta dello stesso portiere francese. I rossoneri, invece, non si vedono praticamente mai nella metà campo avversaria.

Nella ripresa il Milan alza i giri e sfiora il goal con Leao, che spara alto da ottima posizione sprecando una bella azione sull'asse Jashari-Estupinan. Nel finale però è la Lazio a trovare la rete che vale la qualificazione: la difesa rossonera si perde Zaccagni su corner di Nuno Tavares e l'attaccante biancoceleste beffa Maignan sul primo palo. 

Lo stesso portiere francese poco dopo evita il raddoppio di Noslin ma stavolta non basta: Milan eliminato, ai quarti va la Lazio.

  • PAGELLE LAZIO

    Castellanos (5.5) non incide, Gila e Romagnoli (6.5) sono insuperabili,  Noslin (6.5) entra bene, Zaccagni (7) la decide, Taveres (6.5) torna assist-man.

  • PAGELLE MILAN

    Leao (5) si divora il goal del vantaggio, Jashari (6) deve crescere, Tomori e De Winter (5.5) troppo incerti, Nkunku (5) entra ma non si vede, Rabiot (6.5) uno dei pochi a salvarsi.

  • TABELLINO LAZIO-MILAN

    LAZIO-MILAN 1-0

    Marcatori: 80' Zaccagni

    LAZIO (4-3-3): Mandas 6; Marusic 5.5, Gila 6.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (71' Tavares 6.5); Guendouzi 6, Vecino 5 (58' Dele-Bashiru 6), Basic 6.5; Isaksen 6 (83' Cancellieri sv), Castellanos 5.5 (58' Noslin 6.5), Zaccagni 7 (83' Pedro sv). All. Sarri.

    MILAN (3-5-1-1): Maignan 6.5; Tomori 5.5, De Winter 5.5, Pavlovic 6; Saelemaekers 5.5 (64' Nkunku 5), Ricci 5.5, Jashari 6 (81' Modric sv), Rabiot 6.5, Estupinan 6.5 (87' Bartesaghi sv); Loftus-Cheek 5 (81' Pulisic sv); Leao 5. All. Allegri.

    Arbitro: Guida

    Ammoniti: Pavlovic, De Winter (M)

