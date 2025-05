Tra la Lazio e Baroni è finita, l'annuncio di Fabiani: "Avremo un nuovo allenatore"

La conferma del dirigente sulla separazione con Baroni: "Ha ritenuto opportuno andare via". Sarri pronto a sostituirlo.

Da giorni non è più una sorpresa ma ora è arrivata anche la conferma da parte di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio. La storia tra il club biancoceleste e Marco Baroni è finita dopo una stagione.

Il dirigente ha spiegato come sia stata una decisione dello stesso tecnico e quindi che non si tratta di un esonero.

La Lazio dopo una grande prima parte di stagione non è riuscita a mantenere lo stesso rendimento finendo per non qualificarsi alle coppe europee e uscendo ai quarti di Europa League.

Previsto in giornata l'incontro decisivo per sancire la rottura tra le parti. La situazione e chi può sostituirlo sulla panchina biancoceleste.