Lautaro spegne le polemiche: "Con Chivu rapporto bellissimo, mi abbraccia più lui di mia moglie"

Le due sostituzioni subite contro Milan e Atletico Madrid, con annesso 'muso lungo' in Spagna, hanno finito per posizionare le luci dei riflettori su Lautaro Martinez.
Il capitano dell'Inter ha però risposto sul campo, a modo suo: doppietta scacciafantasmi per battere il Pisa e polemica relativa all'integrità del rapporto con Cristian Chivu sgonfiata prima del previsto.
Un concetto ribadito anche al Gran Galà del Calcio organizzato dall'AIC: nulla di negativo da segnalare, la convivenza col tecnico rumeno non sta vivendo alcun basso come invece si potrebbe credere.