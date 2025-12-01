Lautaro spegne le polemiche: "Con Chivu rapporto bellissimo, mi abbraccia più lui di mia moglie"

"Chivu è uno che abbraccia tutti i giorni? È vero, lui è uno che abbraccia tutti".

Ai microfoni di 'Sky Sport' Lautaro ha poi scherzato per porre fine alle polemiche dell'ultimo periodo.

"Io e Chivu abbiamo un rapporto bellissimo, come dice lui ci abbracciamo ogni giorno. Lo fa tutti i giorni, anche troppo: mi abbraccia più Chivu di mia moglie. Questo è il suo modo di essere e a noi fa piacere: Chivu ha vissuto ciò che stiamo vivendo noi, capisce tutto. Serviva un allenatore così, che ci dà fiducia e libertà e ci fa capire il valore da mettere in campo. Sono felice di come ha iniziato la sua esperienza all'Inter. Chivu e Inzaghi sono simili, sicuramente con Cristian pressiamo molto più alti e andiamo avanti con questa idea".