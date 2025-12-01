Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Chivu Lautaro InterGetty
Vittorio Rotondaro

Lautaro spegne le polemiche: "Con Chivu rapporto bellissimo, mi abbraccia più lui di mia moglie"

Il capitano dell'Inter ha parlato al Gran Galà del Calcio: "Le critiche fanno parte del gioco. Il campionato quest'anno è più equilibrato".

Pubblicità

Le due sostituzioni subite contro Milan e Atletico Madrid, con annesso 'muso lungo' in Spagna, hanno finito per posizionare le luci dei riflettori su Lautaro Martinez.

Il capitano dell'Inter ha però risposto sul campo, a modo suo: doppietta scacciafantasmi per battere il Pisa e polemica relativa all'integrità del rapporto con Cristian Chivu sgonfiata prima del previsto.

Un concetto ribadito anche al Gran Galà del Calcio organizzato dall'AIC: nulla di negativo da segnalare, la convivenza col tecnico rumeno non sta vivendo alcun basso come invece si potrebbe credere.

  • VITTORIA IMPORTANTE

    "Sono sempre concentrato su quel che devo fare in campo - le parole dell'argentino in zona mista -, le partite si sviluppano diversamente e bisogna farsi trovare pronti. L'Inter deve vincere sempre: le due sconfitte ci hanno fatto male, a Pisa non abbiamo iniziato bene ma nel secondo tempo siamo cresciuti molto".

    • Pubblicità

  • LE CRITICHE

    "Tutto questo fa parte del gioco, io cerco sempre di migliorare per rendere felici i tifosi dell'Inter. Penso alla mia famiglia, al gruppo e alla mia Inter per fare sempre meglio".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SERIE A EQUILIBRATA

    "Ogni stagione cerchiamo di arrivare fino in fondo, lo abbiamo sempre fatto. Quest'anno ci sono tante squadre vicine in vetta, credo che sarà così fino alla fine. La Serie A è difficile, quest'anno vedo più equilibrio".

  • IL RAPPORTO CON CHIVU

    "Chivu è uno che abbraccia tutti i giorni? È vero, lui è uno che abbraccia tutti".

    Ai microfoni di 'Sky Sport' Lautaro ha poi scherzato per porre fine alle polemiche dell'ultimo periodo.

    "Io e Chivu abbiamo un rapporto bellissimo, come dice lui ci abbracciamo ogni giorno. Lo fa tutti i giorni, anche troppo: mi abbraccia più Chivu di mia moglie. Questo è il suo modo di essere e a noi fa piacere: Chivu ha vissuto ciò che stiamo vivendo noi, capisce tutto. Serviva un allenatore così, che ci dà fiducia e libertà e ci fa capire il valore da mettere in campo. Sono felice di come ha iniziato la sua esperienza all'Inter. Chivu e Inzaghi sono simili, sicuramente con Cristian pressiamo molto più alti e andiamo avanti con questa idea".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN