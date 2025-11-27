Lautaro Martinez sostituito anche contro l'Atletico Madrid: la reazione del capitano dopo il cambio di Chivu

No, non è certo il miglior momento della stagione per l'Inter e per il suo capitano Lautaro Martinez.
La conferma è arrivata mercoledì sera a Madrid dove i nerazzurri hanno incassato la seconda sconfitta consecutiva dopo quella nel derby.
E anche al Wanda Metropolitano la partita di Lautaro Martinez è terminata ben prima del 90', dato che Chivu l'ha richiamato in panchina quando di minuti alla fine ne mancavano circa venti.
Una scelta che stavolta, a differenza di quanto accaduto contro il Milan, il capitano nerazzurro non ha accolto di buon grado senza nascondere un certo disappunto.