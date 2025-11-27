Pubblicità
Lelio Donato

Lautaro Martinez sostituito anche contro l'Atletico Madrid: la reazione del capitano dopo il cambio di Chivu

Il capitano dell'Inter ha vissuto un'altra serata opaca ed è stato sostituito quando mancavano venti minuti alla fine della partita. Reazione stizzita in panchina ma nessun caso.

No, non è certo il miglior momento della stagione per l'Inter e per il suo capitano Lautaro Martinez.

La conferma è arrivata mercoledì sera a Madrid dove i nerazzurri hanno incassato la seconda sconfitta consecutiva dopo quella nel derby.

E anche al Wanda Metropolitano la partita di Lautaro Martinez è terminata ben prima del 90', dato che Chivu l'ha richiamato in panchina quando di minuti alla fine ne mancavano circa venti.

Una scelta che stavolta, a differenza di quanto accaduto contro il Milan, il capitano nerazzurro non ha accolto di buon grado senza nascondere un certo disappunto.

  • IL CAMBIO DI LAUTARO MARTINEZ CONTRO L'ATLETICO MADRID

    Al minuto 72 di Atletico Madrid-Inter, sul risultato di 1-1 dopo l'iniziale vantaggio spagnolo con Julian Alvarez e il pareggio di Zielinski all'inizio della ripresa, Chivu ha sostituito Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez.

    Il capitano ha lasciato il suo posto a Pio Esposito, probabilmente nel tentativo di aggiungere centimetri anche in fase difensiva. Una scelta che non ha pagato e non ha convinto affatto l'argentino.

  • LA REAZIONE DI LAUTARO MARTINEZ

    Lautaro Martinez, a differenza di quanto avvenuto domenica sera nel derby, stavolta non ha nascosto un certo malcontento per il cambio.

    L'argentino è uscito scuotendo più volte la testa e, dopo aver salutato i compagni che subentravano, si è seduto velocemente in panchina senza prendere il giaccone e senza avvicinarsi a Chivu.

    Inoltre, secondo quanto riportato da 'Prime Video', Lautaro Martinez ha sfogato il suo nervosismo prendendosela con una bottiglietta presente nelle vicinanze.

  • TUTTI I CAMBI DI LAUTARO

    Ma quante volte è stato sostituito Lautaro Martinez in questa stagione?

    In realtà l'argentino è sempre uscito prima della fine in tutte le partite di Champions League dopo l'intera gara in panchina contro l'Ajax alla prima giornata.

    Ma nei precedenti casi l'Inter stava sempre vincendo e soprattutto Lautaro Martinez aveva segnato.

    Anche in campionato il capitano viene spesso sostituito da Chivu, solitamente sempre quando mancano 20-30 minuti al fischio finale.

  • MA PERCHÈ CHIVU SOSTITUISCE LAUTARO?

    I cambi di Lautaro Martinez non sono ovviamente un segnale di insoddisfazione del tecnico per le sue prestazioni, ma un modo per risparmiargli alcuni minuti.

    Chivu infatti non rinuncia praticamente mai al suo capitano dal 1'. L'argentino è fin qui partito solo una volta dalla panchina nelle prime dodici giornate di Serie A.

    Mentre in Champions League ha giocato sempre da titolare le ultime quattro partite, saltando solo la sfida contro l'Ajax.

    In totale per lui sono già sedici le presenze stagionali con otto goal e due assist. 

