Lautaro Martinez sostituito anche contro l'Atletico Madrid: la reazione del capitano dopo il cambio di Chivu

Al minuto 72 di Atletico Madrid-Inter, sul risultato di 1-1 dopo l'iniziale vantaggio spagnolo con Julian Alvarez e il pareggio di Zielinski all'inizio della ripresa, Chivu ha sostituito Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez.

Il capitano ha lasciato il suo posto a Pio Esposito, probabilmente nel tentativo di aggiungere centimetri anche in fase difensiva. Una scelta che non ha pagato e non ha convinto affatto l'argentino.