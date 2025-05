Lautaro Martinez contro Marquinhos, Nuno Mendes contro Dumfries e sei duelli che possono decidere la finale di Champions League tra PSG e Inter

Il match più importante della stagione europea si gioca stasera a Monaco, ma dove si vincerà o si perderà la Coppa dei Campioni?

Ci siamo. Dopo 188 partite, 613 goal, 33 cartellini rossi, una fase di campionato piacevolmente caotica e due turni della più grande eliminatoria nella storia della competizione, la finale di Champions League è alle porte. Il Paris Saint-Germain e l'Inter sono arrivati a Monaco per l'attesissima partita di stasera, pronti a chiudere un'altra stagione europea mozzafiato.

Il PSG arriva a questa partita sapendo di non aver mai avuto un'occasione migliore per vincere finalmente la Champions League. Dopo un inizio lento nell'era post-Kylian Mbappé, la squadra di Luis Enrique ha trovato il suo ritmo intorno alla fine dell'anno e non si è più fermata. I campioni della Ligue 1 hanno battuto il Manchester City per rimanere in vita nella fase a gironi, prima di eliminare Liverpool, Aston Villa e Arsenal nei turni successivi e raggiungere la finale.

L'Inter, dal canto suo, si è qualificata per la sua seconda finale in tre stagioni e, dopo essere stata sconfitta con onore dal Manchester City nel 2023, la squadra di Simone Inzaghi sa che non può lasciarsi sfuggire un'altra occasione del genere. Il percorso non è stato certo facile, visto che ha eliminato il Bayern Monaco, campione di Germania, e il Barcellona, campione di Spagna, e anche se ha ceduto nella corsa al titolo di Serie A, sotto la guida di Inzaghi si è dimostrata una delle squadre più costanti del continente.

Tutto è pronto per un incontro epico all'Allianz Arena, ma dove si deciderà la partita? GOAL ha analizzato i duelli chiave che potrebbero decidere il destino della Coppa dei Campioni 2025.