Lautaro Martinez capocannoniere della Serie A, doppietta decisiva al Pisa: ora mancano solo i goal nei big-match

Lautaro Martinez, al termine di Pisa-Inter, ai microfoni di DAZN ha risposto proprio alle tante critiche che gli vengono spesso mosse: "“Sono contento. Abbiamo vinto ed era quello che cercavamo dopo due sconfitte. Sono abituato alle critiche, io lavoro per la squadra e per l’Inter e lascio parlare quelli che stanno fuori. La mia storia con l’Inter dura da tanto e spero vada ancora avanti, ho tanti anni di contratto e sono contento qua. La gente mi vuole bene e la squadra viene prima di tutto. Io penso sempre a lavorare e l’importante è che l’Inter vinca. La gente fuori può parlare, ma noi dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro”.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Chivu dopo i due cambi consecutivi di Lautaro contro Milan e Atletico Madrid: "Con Lautaro si esagera, si cerca un po' la notizia. Ma noi lo sappiamo quanto sia importante. Il nostro abbraccio? Io mi abbraccio con lui tutte le mattine, non c'è il Grande Fratello che ci riprende. Noi parliamo ogni giorno e ci abbracciamo tutti i giorni. Sono felice per Lautaro, gli attaccanti vivono per i goal e lui è un vincente, vuole sempre essere determinante".