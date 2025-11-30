Lautaro Martinez capocannoniere della Serie A, doppietta decisiva al Pisa: ora mancano solo i goal nei big-match

Ma si può davvero discutere Lautaro Martinez? La domanda, guardando i numeri dell'anno solare 2025, è chiarissima: no, non si può.
Il capitano dell'Inter è uno dei migliori attaccanti non solo del nostro campionato, ma a livello europeo, per rendimento. I numeri però, come sempre, vanno analizzati.
Così si evince, ad esempio, che Lautaro Martinez è quasi sempre decisivo contro squadre sulla carta inferiori alla sua Inter mentre fatica a incidere nei big-match.
Questa almeno è la tendenza abbastanza chiara di questo inizio di stagione. Una tendenza confermata anche dalla doppietta di Pisa.