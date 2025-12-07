Lamine Yamal cambia ruolo al Barcellona? Hansi Flick elogia il "fantastico" talento dopo la vittoria contro il Real Betis

Flick ha elogiato l'impatto di Yamal nel nuovo ruolo, dicendo: "Ho visto bene Lamine, anche in difesa. Ha lavorato bene con il resto dei suoi compagni di squadra. È una delle opzioni che abbiamo. Abbiamo deciso insieme allo staff". L'allenatore ha dunque sottolineato che la decisione di schierarlo in quella posizione sia stata concordata e che fosse adatta alle esigenze della squadra per quella serata.

Ha inoltre rivelato che Yamal era completamente aperto all'idea, aggiungendo: "Gli abbiamo chiesto se gli sarebbe piaciuto giocare come '10' e lui ha detto di sì. Tutto quello che ho visto di Lamine stasera è stato positivo. Il collegamento con Roony. La cosa più importante è stato il suo contributo in difesa. È stato incredibile".

Le osservazioni di Flick hanno evidenziato non solo l'influenza tecnica di Yamal, ma anche la sua etica del lavoro e la sua disponibilità ad assumersi nuove responsabilità tattiche.