Il Barcellona ha ottenuto una vittoria per 5-3 sul Real Betis, recuperando lo svantaggio iniziale e dominando la partita grazie alla tripletta di Ferran Torres nel primo tempo e agli altri goal di Roony Bardghji e Yamal.
Flick ha schierato lo stesso Yamal nel ruolo di numero 10 centrale, affidando al diciottenne una maggiore responsabilità nel collegare il centrocampo all'attacco a causa di alcune assenze chiave nella rosa. La modifica tattica ha dato immediatamente i suoi frutti, poiché Yamal ha contribuito su entrambi i lati del campo, aggiungendo il lavoro difensivo alla sua consueta creatività offensiva.
La capacità del giovane di occupare gli spazi centrali ha permesso al Barcellona di controllare gran parte della partita, costringendo il Betis a difendersi in profondità e consentendo allo stesso tempo rapidi passaggi. Il rigore di Yamal ha portato il risultato sul 5-1 e i due goal del Betis nel finale non hanno compromesso il risultato.
La vittoria è stata particolarmente significativa data la natura sperimentale della formazione, con il nuovo ruolo di Yamal che è diventato il tema di discussione principale nella continua ricerca di continuità da parte della squadra.