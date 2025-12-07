Pubblicità
Aditya Gokhale

Lamine Yamal cambia ruolo al Barcellona? Hansi Flick elogia il "fantastico" talento dopo la vittoria contro il Real Betis

Flick ha definito "incredibile" la prestazione di Lamine Yamal che contro il Betis è stato schierato nell'inedito ruolo di trequartista. Può essere una svolta definitiva?

L'impressionante prestazione di Lamine Yamal nell'inedito ruolo di trequartista ha suscitato grande interesse al Barcellona.

Hansi Flick ha elogiato la "incredibile" prestazione del talento spagnolo nella vittoria per 5-3 sul Real Betis, sollevando interrogativi sul fatto che un cambio di posizione possa diventare definitivo.

Lamine Yamal ha brillato nel ruolo di numero 10, mentre il Barça ha offerto una delle prestazioni offensive più convincenti della stagione.

  • YAMAL CONVINCE, IL BARCELLONA VINCE

    Il Barcellona ha ottenuto una vittoria per 5-3 sul Real Betis, recuperando lo svantaggio iniziale e dominando la partita grazie alla tripletta di Ferran Torres nel primo tempo e agli altri goal di Roony Bardghji e Yamal. 

    Flick ha schierato lo stesso Yamal nel ruolo di numero 10 centrale, affidando al diciottenne una maggiore responsabilità nel collegare il centrocampo all'attacco a causa di alcune assenze chiave nella rosa. La modifica tattica ha dato immediatamente i suoi frutti, poiché Yamal ha contribuito su entrambi i lati del campo, aggiungendo il lavoro difensivo alla sua consueta creatività offensiva.

    La capacità del giovane di occupare gli spazi centrali ha permesso al Barcellona di controllare gran parte della partita, costringendo il Betis a difendersi in profondità e consentendo allo stesso tempo rapidi passaggi. Il rigore di Yamal ha portato il risultato sul 5-1 e i due goal del Betis nel finale non hanno compromesso il risultato. 

    La vittoria è stata particolarmente significativa data la natura sperimentale della formazione, con il nuovo ruolo di Yamal che è diventato il tema di discussione principale nella continua ricerca di continuità da parte della squadra.

    I COMPLIMENTI DI FLICK PER YAMAL NUMERO 10

    Flick ha elogiato l'impatto di Yamal nel nuovo ruolo, dicendo: "Ho visto bene Lamine, anche in difesa. Ha lavorato bene con il resto dei suoi compagni di squadra. È una delle opzioni che abbiamo. Abbiamo deciso insieme allo staff". L'allenatore ha dunque sottolineato che la decisione di schierarlo in quella posizione sia stata concordata e che fosse adatta alle esigenze della squadra per quella serata.

    Ha inoltre rivelato che Yamal era completamente aperto all'idea, aggiungendo: "Gli abbiamo chiesto se gli sarebbe piaciuto giocare come '10' e lui ha detto di sì. Tutto quello che ho visto di Lamine stasera è stato positivo. Il collegamento con Roony. La cosa più importante è stato il suo contributo in difesa. È stato incredibile"

    Le osservazioni di Flick hanno evidenziato non solo l'influenza tecnica di Yamal, ma anche la sua etica del lavoro e la sua disponibilità ad assumersi nuove responsabilità tattiche.

    IL PIANO PER IL FUTURO

    L'esperimento arriva in un momento in cui il Barcellona sta valutando soluzioni alternative a causa degli infortuni e delle difficoltà legate alla rotazione della rosa. Con Dani Olmo indisponibile e Fermin Lopez appena rientrato, Flick ha colto l'occasione per testare Yamal in posizione centrale dopo settimane di discussioni sulla possibilità che potesse dare il meglio di sé in un ruolo più libero e creativo a centrocampo.

    I tifosi e gli analisti hanno a lungo analizzato come l'immenso talento di Yamal potesse tradursi in diverse zone del campo, in particolare data la sua visione di gioco e la sua capacità di dettare il ritmo nelle fasi offensive. Sebbene la sua posizione naturale sia quella di ala destra, la sua intelligenza e adattabilità hanno reso il ruolo centrale una plausibile alternativa a lungo termine, soprattutto in sistemi che richiedono un movimento costante tra le linee. Ma schierarlo in modo permanente in quella posizione richiederebbe una copertura affidabile sulle fasce, dove il Barcellona attualmente manca di profondità, data la forma altalenante e la disponibilità degli altri attaccanti.

    La partita contro il Betis è quindi un dato prezioso, piuttosto che una svolta definitiva, mentre il Barcellona valuta come utilizzare al meglio la sua superstar emergente. Flick ha anche sperimentato varie combinazioni offensive, dal dualismo Torres-Lewandowski a come le rotazioni del centrocampo possano supportare al meglio la linea d'attacco.

  • IN CHE RUOLO GIOCA YAMAL NELLA PROSSIMA PARTITA?

    Le prossime partite del Barcellona determineranno se Flick ripeterà l'esperimento o riporterà Yamal nel suo ruolo naturale di ala destra, a seconda della disponibilità della rosa e delle esigenze tattiche. Con la squadra che continua a fare i conti con gli infortuni e alla ricerca di un ritmo costante, la versatilità di Yamal offre a Flick una preziosa opzione.

    Martedì il Barcellona affronterà l'Eintracht Francoforte ed è probabile che Yamal torni a giocare sulla fascia destra, dato che Raphinha e Lewandowski rientreranno nella formazione titolare.

