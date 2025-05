Lamine Yamal è già il miglior giocatore del mondo? L'esaltazione dopo Barcellona-Inter e il paragone con Messi

Lo spagnolo ha solo 17 anni ma probabilmente non c'è attaccante più temuto di lui nel panorama calcistico odierno.

Denzel Dumfries è stato straordinario per l'Inter nella partita di Champions League della scorsa settimana contro il Barcellona, segnando due gol e partecipando all'altra rete nell' avvincente pareggio per 3-3. L'olandese ha meritato il premio come miglior giocatore della partita, ma non è stato affatto il protagonista assoluto. Lamine Yamal è stato il nome sulla bocca di tutti dopo un'altra dimostrazione di qualità contro ogni logica da parte di un diciassettenne che ha stupito il mondo intero.

"Questo ragazzo è incredibile", ha scritto su Snapchat l'attaccante del Manchester City Erling Haaland. Bukayo Saka, dal canto suo, ha faticato a trovare le parole per descrivere Yamal: "Onestamente, fare quello che fa alla sua età, cosa si può dire? È irreale. Non è normale. Nessuno fa queste cose".

E Saka ha ragione: Yamal è senza dubbio il miglior talento giovanile che il calcio abbia mai visto. Nessuno è mai stato così bravo così giovane. Né Lionel Messi, né Cristiano Ronaldo, né tanto meno Pelé.

Yamal ha illuminato una semifinale di Euro 2024 a 16 anni e ora è decisivo in semifinale di Champions League. Di conseguenza, la domanda non è più se Yamal sia il miglior giovane calciatore al mondo, ma se sia il miglior calciatore al mondo.