La situazione inedita di Politano, nel Napoli di Conte non ha più il posto fisso: con il Cagliari è la sua occasione

Tutto è cominciato con Napoli-Atalanta di sabato 22 novembre. Ovvero la prima partita in cui Conte ha deciso di lasciare Politano in panchina: Matteo era reduce dagli impegni con l'Italia, contro la Norvegia aveva giocato 90 minuti e il suo allenatore ha deciso di farlo rifiatare.

Solo che in quella gara, delicatissima perché la prima dopo il ko di Bologna e lo sfogo di Conte, è accaduto quel che in pochi avrebbero pensato: sia David Neres che Noa Lang hanno offerto un contributo eccellente alla causa, segnando (due volte il brasiliano, una l'olandese) e giocando bene.

Se è vero che squadra che vince non si cambia, e se è vero soprattutto che la meritocrazia sta alla base delle sue scelte di formazione, ecco che Conte ha deciso di non cambiare. Anche perché Neres e Lang hanno fatto bene anche in seguito: soprattutto l'ex Shakhtar, imprendibile contro il Qarabag e decisivo anche a Roma con la rete da tre punti che ha consentito al Napoli di riprendersi la vetta del campionato.

Politano è così scalato a seconda scelta. Il che, fino a poco tempo fa, era difficilmente pensabile. Ma non è che una conferma di come, con Conte, chi meglio gioca meglio alloggia.