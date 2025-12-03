La situazione inedita di Politano, nel Napoli di Conte non ha più il posto fisso: con il Cagliari è la sua occasione

Una situazione del genere, Matteo Politano difficilmente l'aveva vissuta recentemente. E di certo non l'aveva vissuta nell'anno del quarto Scudetto, fino a questo momento l'unico completo di Antonio Conte alla guida del Napoli.
Politano, stranezze del calcio, non è più un titolare fisso nell'attacco dei partenopei. E ora dovrà riguadagnarsi un posto che, apparentemente, sembrava essere suo quasi di diritto. A riprova che nel calcio quasi nulla è scritto sulla pietra, bensì sulla sabbia, con la possibilità che la marea cancelli tutto quanto.
E così Napoli-Cagliari di Coppa Italia sarà interessante non solo per capire chi approderà ai quarti di finale di Coppa Italia: anche per questo motivo, per vedere come Politano riuscirà a mettersi in luce di fronte agli occhi di Conte. Proprio quando sembrava non aver bisogno di farlo.