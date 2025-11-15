La sincerità di Haaland prima di Italia-Norvegia: "Pio Esposito? Ad essere onesto non lo conosco molto, ora mi mangeranno"

L'obiettivo a San Siro è vincere anche se il primo posto e la qualificazione diretta ai Mondiali, i primi per Haaland, è ormai certa.

"Sappiamo che questa è l'ultima gara e faremo di tutto per qualificarci, è questo che dobbiamo fare. Ci manca una partita, possiamo finire a punteggio pieno e cercheremo di vincere anche domani. Dobbiamo finire bene. Sento la responsabilità di dover portare la Norvegia al Mondiale, è ciò che cerco di fare dal 2019. Ora siamo molto vicini, non so se si può chiamare evento storico e farò di tutto per farlo accadere. C'era mio padre l'ultima volta, questo certamente mi ha motivato. Ho sempre avvertito la pressione. Ora sono migliorato sotto questo punto di vista, sento la pressione ma meno di prima. Abbiamo tanti bravi giocatori, tanti giovani che cresceranno. Stiamo cercando di costruire qualcosa di speciale. Nella mia carriera vorrei giocare tanti Mondiali ed Europei. Tra dieci anni vedremo dove siamo".