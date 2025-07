AC Milan vs Como

Il Consiglio Federale ha dato l’ok affinché la gara di campionato tra Milan e Como, in programma a febbraio 2026, si giochi in Australia.

La Serie A sbarca in Australia. Per la prima volta infatti una gara del nostro campionato si giocherà lontano dai confini nazionali.

Il Consiglio Federale che si è tenuto stamane ha dato il via libera affinché la gara tra Milan e Como, in programma nel weekend tra il 7 e l’8 febbraio del 2026, si giochi in Australia, a Perth.

Una vera e propria novità assoluta per il nostro calcio: mai prima d’ora infatti una gara di Serie A si è disputata all’estero.