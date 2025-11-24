La Roma è al primo posto da sola in Serie A: l'ultima volta era accaduto 3676 giorni fa

Al termine del derby vinto nel posticipo non ha esultato soltanto il Milan, ovvero la squadra che effettivamente la stracittadina se l'è portata a casa: nemmeno la Roma ha potuto celare un sorriso a trentadue denti.
La formazione giallorossa è prima da sola in Serie A. Dunque non in coabitazione con altre squadre, come già era accaduto in questa prima parte di campionato: ha più punti di tutte le altre, 27, e guarda l'intero lotto delle avversarie dall'alto al basso.
Quand'era accaduto l'ultima volta? Quando la Roma, reduce da diversi anni fuori dalla lotta Scudetto, si era ritrovata da sola in testa alla Serie A? Tanto, tanto tempo fa. Quasi una vita.