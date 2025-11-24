La Roma è al primo posto da sola in Serie A: l'ultima volta era accaduto 3676 giorni fa

E dunque, ora che è da sola al primo posto la Roma può davvero sognare di ambire al risultato massimo, ovvero lo Scudetto? La realtà parla di una rosa allestita per tentare di andare in Champions League, non per arrivare davanti a tutte. Ma intanto la squadra di Gasperini è lì, a giocarsela, sulle ali del rendimento dello scorso girone di ritorno.

Svilar è il portiere più costante della Serie A, Soulé è l'uomo simbolo, il resto della squadra riesce a sopperire alle mancanze dei centravanti (anche se Ferguson, a Cremona, è tornato a segnare con i club in campionato dopo più di un anno) e ai guai fisici di Dybala. Poi c'è l'altro lato della medaglia: la Roma ha giocato due scontri diretti e li ha persi entrambi, contro Inter e Milan. Si chiama percorso di crescita.

"Gli ingredienti sono quelli giusti, cerchiamo di aggiungerci anche un po' di spezie e di sale - ha detto il tecnico a DAZN dopo la gara dello Zini - Quando sei in queste posizioni è giusto sognare. Noi stiamo vivendo questo sogno: finché si può cerchiamo di allungarlo".