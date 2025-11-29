La rinascita di Pellegri all'Empoli: due goal e due assist in una settimana dopo il gravissimo infortunio al ginocchio

Il mondo di Pietro Pellegri è finalmente tornato a ruotare dalla parte giusta. Ora che l'infortunio di dicembre 2024 è alle spalle, ora che l'ex centravanti di Genoa, Monaco, Torino e Milan è tornato a sentirsi a tutti gli effetti un calciatore.
Pellegri gioca nell'Empoli, dov'è rimasto dopo la retrocessione dalla Serie A alla Serie B. E proprio in B, dove non aveva mai giocato prima di quest'anno, ha trovato la sua nuova dimensione: il primo passo della risalita.
O meglio: i primi due passi. Come due sono le partite consecutive in cui Pellegri, in un modo, o nell'altro, ha lasciato il segno. Confermando di essere definitivamente tornato a galla.