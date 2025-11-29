La rinascita di Pellegri all'Empoli: due goal e due assist in una settimana dopo il gravissimo infortunio al ginocchio

Pellegri, insomma, si sta lentamente ma inesorabilmente lasciando alle spalle tutta la sofferenza di un inizio di carriera tutt'altro che semplice dal punto di vista degli infortuni. Così un talento del calcio italiano è finito in Serie B, solo pochi anni dopo il goal da record in Roma-Genoa 2017.

"Sono davvero contento, perché è stato un periodo non facile - ha detto dopo Avellino-Empoli, come riporta Pianeta Empoli - Dopo l’infortunio che ho avuto lo scorso anno, a dicembre, ho dovuto interrompere quello che più mi piace fare. Questo goal è un po’ il premio per tutto il lavoro che ho portato avanti. Adesso sto bene, e questo per me conta più di tutto. È stato un infortunio pesante, e non è mai scontato riuscire a rientrare e sentirsi bene dopo questo tempo. Ho avuto la fortuna di lavorare con persone che mi hanno aiutato molto, sto bene e questo goal è un premio anche per loro".

Il prossimo obiettivo è prendersi finalmente una maglia da titolare, traguardo che fin qui gli è sempre stato precluso. E poi, a livello di squadra, riportare l'Empoli in Serie A dopo un anno: una missione che passerà anche dai suoi piedi e dalla sua ritrovata voglia di spaccare il mondo.