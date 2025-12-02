La proposta di Sarri dopo Milan-Lazio: "Postazione VAR opposta alle panchine, l’arbitro deve decidere con una tranquillità diversa da quella che ho visto"

Non chiamatela rivincita. Quattro giorni dopo è ancora Lazio-Milan. Dopo la sfida di campionato, vinta per 1-0 dai rossoneri tra le polemiche per un finale incandescente con l’arbitro Collu e il Var Di Paolo protagonisti, la squadra di Maurizio Sarri e quella di Allegri tornano ad affrontarsi.
Questa volta in palio ci sono i quarti di finale di Coppa Italia: si gioca in gara secca allo Stadio Olimpico, in casa della Lazio. Campo invertito e altra competizione, dunque, ma sempre biancocelesti contro rossoneri.
Alla vigilia della gara, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per parlare dei temi caldi in casa Lazio e presentare la sfida degli ottavi, in programma domani sera.
Tra gli argomenti affrontati non poteva mancare la questione relativa alle polemiche sul rigore non concesso per il tocco di mano di Pavlovic e il fallo di Marusic nell’area di rigore del Milan in occasione della sfida di campionato di sabato sera, episodio accaduto al 95’, con Collu che ha deciso di fischiare fallo al montenegrino e non concedere calcio di rigore.