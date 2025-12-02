La proposta di Sarri dopo Milan-Lazio: "Postazione VAR opposta alle panchine, l’arbitro deve decidere con una tranquillità diversa da quella che ho visto"

“Noi siamo andati molto bene nel primo tempo, dopo il goal abbiamo sbandato. In questa fase tre partite a settimana sono un problema, ma faremo un sacrificio e daremo tutto, senza condizionamenti. Parliamo di giocatori anche fermi da 50 giorni (Castellanos, ndr), è una fase transitoria difficile, sarà una partita in cui i cinque cambi possono consumarsi in fretta. In questa stagione non abbiamo velleità di classifica, bisogna essere onesti: ci servirà per crescere e creare una base che proveremo a migliorare per essere competitivi”.