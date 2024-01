La notte di Lautaro Martinez, l'ennesima: raggiunto Vieri, è sempre più nella storia dell'Inter

Altro trofeo portato a casa da protagonista e 123ª rete con la maglia nerazzurra, come Bobo Vieri: "Emozionato, ho raggiunto un grande".

Non poteva che essere lui a decidere Napoli-Inter. Perché, semplicemente, di tutti i calciatori in campo a Riyadh per la finale di Supercoppa Italiana, Lautaro Martinez è il più forte e decisivo di tutti. Punto.

Lautaro ha piazzato il guizzo vincente al primo minuto di recupero, proprio quando la partita sembrava diretta verso i tempi supplementari. Il Napoli era in 10 uomini per l'espulsione di Giovanni Simeone, l'Inter sperava di sbloccare il punteggio prima del 90'.

Ce l'ha fatta con il suo re, capocannoniere indiscusso del campionato e decisivo pure in Supercoppa. Era rimasto a secco nella semifinale contro la Lazio, stravinta anche senza il suo apporto: si è rifatto in finale. Ampiamente.