Juventus Women formazione
Michael Di Chiaro

La Juventus Women sfiora l'impresa in Champions, poi la beffa: da 3-0 a 3-3 contro il Lione

Avanti di tre goal a fine primo tempo, le bianconere si fanno riprendere nella seconda frazione da una delle migliori squadre d'Europa.

La Juventus Women va ad un passo dalla clamorosa impresa contro il Lione nella quarta giornata della fase campionato della Women's Champions League.

Le bianconere, che nel corso del match erano state avanti addirittura con il risultato di 3-0, si sono fatte beffare proprio nel finale: allo scoccare del 90', infatti, la corazzata francese ha acciuffato la rete del 3-3.

Una vittoria sfumata proprio sul più bello ma che non cancella la straordinaria prestazione delle ragazze guidate da Max Canzi, uscite a testa altissima dalla sfida contro uno delle squadre più forti del continente.

  • PRIMO TEMPO SUPER DELLA JUVE

    La Juventus Women si è resa protagonista di una prima parte di gara semplicemente sontuosa. Le bianconere, infatti, hanno chiuso la prima frazione di gioco avanti di tre goal.

    A sbloccare il match, al 12', ci ha pensato Beccari che, imbeccata da Stolen Godo, ha beffato il portiere del Lione con il pallonetto valso lo 0-1. Poco prima della mezz'ora, invece, è arrivato il raddoppio: la stessa Beccari innesca Pinto, il cui scarico al centro premia l'inserimento vincente di Cambiaghi.

    A otto minuti dall'intervallo, invece, arriva anche il tris: ancora una straripante Beccari mette in moto Vangsgaard, il cui intelligente velo spiana la strada a Tatiana Pinto che, dopo l'assist, trova anche la gioia personale.

  • LA RIMONTA DEL LIONE

    Nella ripresa, però, è sceso in campo tutto un altro Lione rispetto a quanto visto nella prima frazione di gioco: a mezz'ora dal traguardo, su azione di rimessa, Chawinga riapre la partita. Al 79' è invece Katoto a sfruttare un'indecisione del portiere Peyraud-Magnin e a segnare il 3-2.

    E proprio al novantesimo, ecco materializzarsi la beffa: fallo di mano in area di Salvai e calcio di rigore trasformato da Renard per il definitivo 3-3.

  • LA SITUAZIONE DELLA JUVENTUS WOMEN IN CHAMPIONS

    Grazie al pareggio casalingo maturato contro il Lione, la Juventus Women sale a quota 7 punti dopo quattro giornate, frutto delle precedenti vittorie ottenute contro Benfica e Atletico Madrid.

    Le bianconere occupano così il settimo posto nella fase campionato: un posizionamento che, attualmente, varrebbe la qualificazione ai playoff.

