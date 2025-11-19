La Juventus Women sfiora l'impresa in Champions, poi la beffa: da 3-0 a 3-3 contro il Lione

La Juventus Women va ad un passo dalla clamorosa impresa contro il Lione nella quarta giornata della fase campionato della Women's Champions League.

Le bianconere, che nel corso del match erano state avanti addirittura con il risultato di 3-0, si sono fatte beffare proprio nel finale: allo scoccare del 90', infatti, la corazzata francese ha acciuffato la rete del 3-3.

Una vittoria sfumata proprio sul più bello ma che non cancella la straordinaria prestazione delle ragazze guidate da Max Canzi, uscite a testa altissima dalla sfida contro uno delle squadre più forti del continente.