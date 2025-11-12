La Juventus punta tutto sui parametri zero: Maignan, Celik, Gnabry e le parole di Comolli

Uno dei profili che maggiormente piace alla Juventus è quello di Mike Maignan, portiere in scadenza con il Milan il 30 giugno 2026. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, i dialoghi per il rinnovo con il suo attuale club si sono interrotti tempo fa e la Juventus sta cercando di capire se ci sono i margini per portarlo a Torino.

Su Maignan c’è il Chelsea, ma nulla è stato ancora messo nero su bianco, tanto che la Juventus spera in un ribaltone facendo leva anche sullo zoccolo duro francese presente in squadra. Pareggiare eventuali offerte dalla Premier League però non sarà facile.