maignan celik gnabryGetty Images
Nino Caracciolo

La Juventus punta tutto sui parametri zero: Maignan, Celik, Gnabry e le parole di Comolli

Il fair play finanziario impone attenzione alla Juventus, che per rinforzarsi monitora anche il mercato dei parametri zero: da Maignan e Celik a Gnabry, il punto sulle strategie bianconere.

Occasioni da non lasciarsi sfuggire per provare a rinforzare la rosa, ma con un occhio sempre vigile al bilancio.

L’amministratore delegato della Juventus Comolli ha ammesso che, per via del fair play finanziario, il club bianconero deve stare attento alle spese, ecco allora che il mercato dei parametri zero può rappresentare una strada da percorrere.

Una strada che la Juventus sta già monitorando con attenzione: da Maignan e Celik fino a Gnabry, ‘La Gazzetta dello Sport’ svela le strategie del club bianconero.

  • MAIGNAN NEL MIRINO

    Uno dei profili che maggiormente piace alla Juventus è quello di Mike Maignan, portiere in scadenza con il Milan il 30 giugno 2026. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, i dialoghi per il rinnovo con il suo attuale club si sono interrotti tempo fa e la Juventus sta cercando di capire se ci sono i margini per portarlo a Torino.

    Su Maignan c’è il Chelsea, ma nulla è stato ancora messo nero su bianco, tanto che la Juventus spera in un ribaltone facendo leva anche sullo zoccolo duro francese presente in squadra. Pareggiare eventuali offerte dalla Premier League però non sarà facile.

  • SONDAGGIO PER CELIK

    Altro giocatore monitorato dalla Juventus è Celik. Il turco sta facendo molto bene in questo inizio di stagione con la Roma e, a differenza di Maignan, i dialoghi per il rinnovo sono aperti tanto che filtra ottimismo per un prolungamento con la società giallorossa. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, però, i primi sondaggi da parte della Juventus sono già partiti.

  • GNABRY COMPLICATO

    Sempre secondo le informazioni in possesso de ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus ha compiuto un sondaggio esplorativo anche per Serge Gnabry, attaccante in scadenza a giugno con il Bayern Monaco. La pista però si è subito raffreddata a causa dell’ingaggio fuori portata del classe 1995 e per la concorrenza del Liverpool, difficile da superare dal punto di vista economico.

  • LE LINEE GUIDA DI COMOLLI

    A delineare le linee guide bianconere in vista del prossimo mercato è stato proprio l’Amministratore delegato del club Damien Comolli nel corso del suo incontro con i media che si è tenuto all’Allianz Stadium.

    Abbiamo alcuni vincoli: il fair play finanziario ci impone attenzione. Abbiamo ricevuto una lettera dall’ente controllante. Quello che faremo a gennaio sarà molto difficile e monitorato dall’Uefa. Non abbiamo piani particolari. Ci guarderemo attorno ma niente di particolare”, le parole dell’Ad bianconero.

