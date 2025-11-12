La Juventus punta tutto sui parametri zero: Maignan, Celik, Gnabry e le parole di Comolli

Occasioni da non lasciarsi sfuggire per provare a rinforzare la rosa, ma con un occhio sempre vigile al bilancio.
L’amministratore delegato della Juventus Comolli ha ammesso che, per via del fair play finanziario, il club bianconero deve stare attento alle spese, ecco allora che il mercato dei parametri zero può rappresentare una strada da percorrere.
Una strada che la Juventus sta già monitorando con attenzione: da Maignan e Celik fino a Gnabry, ‘La Gazzetta dello Sport’ svela le strategie del club bianconero.