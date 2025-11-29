Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Yildiz Fiorentina JuventusGetty Images
Lelio Donato

La Juventus contro il Cagliari non può sbagliare, la zona Champions rischia di allontanarsi: ma c'è un tabù da sfatare

I bianconeri devono assolutamente tornare alla vittoria anche in campionato per non perdere ulteriore terreno dalle prime. Ma dopo gli impegni di Champions in questa stagione la Juventus non ha mai ottenuto i tre punti.

Pubblicità

Vietato sbagliare. L'espressione è usata spesso, forse troppo, ma nel caso della Juventus è sicuramente quella più giusta.


I bianconeri sono reduci dalla sofferta vittoria ottenuta in Champions League nel gelo di Bodo. Una trasferta che ha tolto energie ma anche ridato un pizzico di entusiasmo.

Ora però serve trovare continuità. E soprattutto servono punti in campionato per non perdere troppo terreno dal quarto posto, anche perché davanti hanno iniziato a correre.

Allo stesso tempo la Juventus deve sfatare un tabù dato che, dopo un impegno di Champions, i bianconeri non hanno ancora mai vinto in questa stagione.

  • Luciano Spalletti Juventus DESKTOPGETTY

    JUVE AL SETTIMO POSTO

    La Juventus fin qui ha vinto solo una delle tre partite di campionato con Spalletti in panchina, ovvero la prima, sul campo della Cremonese..

    Poi sono arrivati due pareggi di fila, peraltro contro avversarie in grossa difficoltà come Torino e Fiorentina. Un rendimento che mette a forte rischio l'obiettivo quarto posto.

    Attualmente infatti i bianconeri sono scivolati addirittura in settima posizione dove resteranno anche in caso di successo contro il Cagliari.

    Il Como, infatti, ha già giocato (molto bene) e vinto per 2-0 nell'anticipo di venerdì contro il Sassuolo mentre Bologna e Inter, entrambe e 24 punti, sono irraggiungibili.

    • Pubblicità

  • L'OCCASIONE CONTRO IL CAGLIARI

    In ogni caso vincere sabato pomeriggio contro il Cagliari per la Juventus è assolutamente obbligatorio.

    Se i bianconeri non dovessero tornare al successo, infatti, rischierebbero di vedersi allontanare ulteriormente le squadre davanti. E addirittura di subire il sorpasso della Lazio se i biancocelesti dovessero battere il Milan a 'San Siro'.

    Proprio la sfida di sabato sera e quella di ventiquattro ore dopo che vedrà affrontarsi Roma e Napoli all'Olimpico rappresentano però anche due grandi occasioni per la Juventus.

    Con un successo contro il Cagliari, i bianconeri potrebbero rosicchiare punti ad alcune delle possibili avversarie nella corsa al quarto posto. Un obiettivo da non fallire anche perché il calendario delle prossime settimane mette paura.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL CALENDARIO DELLA JUVE: NAPOLI, BOLOGNA E ROMA

    Dopo la sfida casalinga contro il Cagliari, infatti, il calendario della Juventus in campionato sarà decisamente in salita.

    Si parte domenica 7 dicembre quando i bianconeri saranno di scena al 'Maradona' contro i campioni d'Italia del Napoli per la sfida tra i grandi ex Spalletti e Conte.

    Un settimana dopo altra trasferta delicata sul campo del lanciatissimo Bologna di Vincenzo Italiano, con in mezzo peraltro la decisiva gara di Champions League contro il Pafos.

    Il ciclo di ferro si chiuderà il 20 dicembre, stavolta in casa, affrontando la capolista Roma di Gasperini.

  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-JUVENTUSAFP

    MA OCCHIO AL FATTORE CHAMPIONS

    Occhio però al fattore Champions che fin qui ha pesato nel tormentato inizio di stagione della Juventus.

    I bianconeri nel week-end successivo all'impegno europeo, infatti, non hanno mai vinto raccogliendo appena tre punti in quattro partite di campionato.

    Quattro giorni dopo il rocambolesco 4-4 casalingo contro il Borussia Dortmund, la Juventus ha pareggiato per 1-1 a Verona tra le polemiche arbitrali.

    Dopo il pareggio di Villarreal in Champions ecco un altro segno X col soffertissimo 0-0 casalingo strappato contro il Milan.

    A fine ottobre invece, all'Olimpico contro la Lazio, è arrivata addirittura una sconfitta (la terza consecutiva tra campionato e Champions) che è costata la panchina a Tudor dopo il k.o al 'Bernabeu' di qualche giorno prima.

    Non è andata meglio con Spalletti in panchina: dopo il pareggio contro lo Sporting, infatti, i bianconeri non sono andati oltre lo 0-0 nel derby.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL