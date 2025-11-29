La Juventus contro il Cagliari non può sbagliare, la zona Champions rischia di allontanarsi: ma c'è un tabù da sfatare

La Juventus fin qui ha vinto solo una delle tre partite di campionato con Spalletti in panchina, ovvero la prima, sul campo della Cremonese..

Poi sono arrivati due pareggi di fila, peraltro contro avversarie in grossa difficoltà come Torino e Fiorentina. Un rendimento che mette a forte rischio l'obiettivo quarto posto.

Attualmente infatti i bianconeri sono scivolati addirittura in settima posizione dove resteranno anche in caso di successo contro il Cagliari.

Il Como, infatti, ha già giocato (molto bene) e vinto per 2-0 nell'anticipo di venerdì contro il Sassuolo mentre Bologna e Inter, entrambe e 24 punti, sono irraggiungibili.