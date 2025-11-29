La Juventus contro il Cagliari non può sbagliare, la zona Champions rischia di allontanarsi: ma c'è un tabù da sfatare

Vietato sbagliare. L'espressione è usata spesso, forse troppo, ma nel caso della Juventus è sicuramente quella più giusta.
I bianconeri sono reduci dalla sofferta vittoria ottenuta in Champions League nel gelo di Bodo. Una trasferta che ha tolto energie ma anche ridato un pizzico di entusiasmo.
Ora però serve trovare continuità. E soprattutto servono punti in campionato per non perdere troppo terreno dal quarto posto, anche perché davanti hanno iniziato a correre.
Allo stesso tempo la Juventus deve sfatare un tabù dato che, dopo un impegno di Champions, i bianconeri non hanno ancora mai vinto in questa stagione.