La Juve ritrova la Fiorentina: come sono cambiati i bianconeri da Thiago Motta a Spalletti

Nel mezzo tra Thiago Motta e Spalletti c'è stato Igor Tudor, subentrato proprio all'italo-brasiliano per qualche mese per poi venire confermato per l'inizio della stagione. Un percorso, quello del croato, terminato a metà ottobre per via dei troppi pareggi e delle sconfitte maturate tra Champions League e campionato.

Ora l'arrivo di Luciano Spalletti, che in tre partite ha ottenuto una sola vittoria contro la Cremonese per poi pareggiare contro Sporting Lisbona e Torino. Il toscano è chiamato a un compito difficile, cioè quello di risollevare una squadra che sembra smarrita nella fiducia.