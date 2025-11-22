Pubblicità
Gabriele Conflitti

La Juve ritrova la Fiorentina: come sono cambiati i bianconeri da Thiago Motta a Spalletti

L'ultima gara contro la Viola costò la panchina a Thiago Motta. Oggi a guidare i bianconeri c'è Spalletti: ecco come è cambiata la Juventus.

Un ko doloroso, che sancì l'esonero di Thiago Motta. Era il 16 marzo quando la Fiorentina travolse per 3-0 la Juventus al Franchi, definendo il divorzio tra l'ex allenatore del Bologna e la società bianconera.

Sette mesi dopo, sono cambiate tante cose e non solo a livello di panchina. I bianconeri ora sono guidati da Luciano Spalletti, dopo l'interregno di Igor Tudor durato il tempo di un Mondiale per Club e troppi pareggi in campionato.

Ma anche la Fiorentina ha visto maturare tanti cambiamenti e la situazione di classifica della squadra viola riflette un momento di assoluta difficoltà.

  • I CAMBIAMENTI IN CAMPO

    Nel mezzo tra Thiago Motta e Spalletti c'è stato Igor Tudor, subentrato proprio all'italo-brasiliano per qualche mese per poi venire confermato per l'inizio della stagione. Un percorso, quello del croato, terminato a metà ottobre per via dei troppi pareggi e delle sconfitte maturate tra Champions League e campionato.

    Ora l'arrivo di Luciano Spalletti, che in tre partite ha ottenuto una sola vittoria contro la Cremonese per poi pareggiare contro Sporting Lisbona e Torino. Il toscano è chiamato a un compito difficile, cioè quello di risollevare una squadra che sembra smarrita nella fiducia.

  • CAMBIAMENTI FUORI DAL CAMPO

    Tanti i cambiamenti anche fuori dal rettangolo verde. Cristiano Giuntoli ha lasciato il vertice dell'area sportiva, sostituito da Damien Comolli nominato anche amministratore delegato dei bianconeri.

    Di conseguenza anche Giorgio Chiellini è diventato una figura più centrale, mentre Francois Modesto ha trovato un nuovo ruolo in bianconero contestualmente agli addi di Scanavino e Calvo.

  • TANTI ADDII ANCHE IN CAMPO

    Della formazione che ha giocato l'ultimo Fiorentina-Juventus, sono quattro i giocatori che non fanno più parte della rosa (Weah, Renato Veiga, Nico Gonzalez, Kolo Muani) mentre sei dovrebbe essere il numero dei bianconeri presenti dal primo minuto quest'oggi che erano titolari anche a marzo (Di Gregorio, Kalulu, McKennie, Locatelli, Thuram, Koopmeiners).

