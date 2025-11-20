La grande occasione per Openda: può partire titolare in Fiorentina-Juventus, non segna da 7 mesi

Inizia oggi concretamente il tentativo di Lois Openda di convincere Luciano Spalletti a puntare su di lui nella trasferta contro la Fiorentina, in programma sabato alle ore 18.
L'attaccante belga infatti rientra ad allenarsi dopo gli impegni con la Nazionale belga; una sosta che non lo ha visto protagonista come avrebbe sperato ma che comunque può aprirgli la strada per la prossima partita.
Si è infatti fermato Dusan Vlahovic negli ultimi giorni e l'attaccante serbo è ancora in dubbio per sabato. Openda quindi si scalda perché può tornare titolare e farlo come unico centravanti.
Le ultime sul ballottaggio, che vede dentro anche Jonathan David e perché sarebbe fondamentale per l'ex Lipsia sfruttare l'eventuale occasione.