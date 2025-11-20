Pubblicità
Lois OpendaGetty Images
Andrea Ajello

La grande occasione per Openda: può partire titolare in Fiorentina-Juventus, non segna da 7 mesi

Lois Openda si candida per giocare dal primo minuto contro la Fiorentina: Vlahovic è da valutare. Il belga ha la chance di svoltare la stagione e il momento negativo.

Inizia oggi concretamente il tentativo di Lois Openda di convincere Luciano Spalletti a puntare su di lui nella trasferta contro la Fiorentina, in programma sabato alle ore 18.

L'attaccante belga infatti rientra ad allenarsi dopo gli impegni con la Nazionale belga; una sosta che non lo ha visto protagonista come avrebbe sperato ma che comunque può aprirgli la strada per la prossima partita.


Si è infatti fermato Dusan Vlahovic negli ultimi giorni e l'attaccante serbo è ancora in dubbio per sabato. Openda quindi si scalda perché può tornare titolare e farlo come unico centravanti. 

Le ultime sul ballottaggio, che vede dentro anche Jonathan David e perché sarebbe fondamentale per l'ex Lipsia sfruttare l'eventuale occasione. 

  • DA VALUTARE VLAHOVIC

    Quando si avvicina sempre di più la sfida contro la Fiorentina, Vlahovic è ancora un grande punto interrogativo. Il serbo ha riportato un affaticamento muscolare ed è probabile che a questo punto possa partire al massimo dalla panchina.

    Una situazione che ovviamente sposta perché nelle gerarchie il 9 bianconero è avanti a tutti e questo apre lo spazio ai suoi colleghi di reparto come Openda e David. 

  • OPENDA IN VANTAGGIO SU DAVID?

    Il ballottaggio quindi, in caso di forfait di Vlahovic o comunque panchina, è tra Openda e David, due giocatori che hanno faticato molto in questi primi mesi a Torino e che devono riscattarsi.

    Tutti e due hanno giocato con le rispettive Nazionali senza segnare ma con una differenza; David è stato impiegato molto di più e soprattutto ha dovuto affrontare anche un viaggio intercontinentale dagli Stati Uniti. 

    Aspetti che Spalletti valuterà e che potrebbero incidere sulla scelta finale di optare eventualmente su Openda a Firenze. 

  • ZERO GOAL CON LA JUVENTUS

    Se David comunque un goal l'ha segnato, all'esordio in maglia bianconera, è ancora a secco Openda. Il belga, arrivato alla Juventus nell'ultimo giorno di mercato, non ha ancora segnato e non è praticamente mai andato neanche vicino alla prima gioia nell'avventura in Italia.

    In totale ha giocato fino ad ora meno dei compagni di reparto; 379 minuti in 10 presenze complessive. Con Spalletti però già una da titolare, a Cremona, nel debutto del tecnico sulla panchina bianconera. E in quella circostanza Openda fu schierato da seconda punta, a supporto di Vlahovic. Questa volta invece sarebbe l'unico centravanti e avrebbe quindi maggiori responsabilità e pressioni. 

  • DIGIUNO LUNGHISSIMO: DA QUANTO NON SEGNA OPENDA

    Il digiuno di Openda e il periodo negativo in campo però non è limitato a questi primi mesi con la Juventus ma arriva già dalla passata stagione. Il belga infatti non trova il goal dall'11 aprile, match di Bundesliga vinto contro il Wolfsburg. Sono passati sette mesi e anche con la Nazionale la rete è mancata. Insomma, con la Fiorentina potrebbe avere davvero una grandissima chance per provare ad uscire da questo tunnel e aprire un nuovo capitolo con la Juventus. 

