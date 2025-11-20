La grande occasione per Openda: può partire titolare in Fiorentina-Juventus, non segna da 7 mesi

Se David comunque un goal l'ha segnato, all'esordio in maglia bianconera, è ancora a secco Openda. Il belga, arrivato alla Juventus nell'ultimo giorno di mercato, non ha ancora segnato e non è praticamente mai andato neanche vicino alla prima gioia nell'avventura in Italia.

In totale ha giocato fino ad ora meno dei compagni di reparto; 379 minuti in 10 presenze complessive. Con Spalletti però già una da titolare, a Cremona, nel debutto del tecnico sulla panchina bianconera. E in quella circostanza Openda fu schierato da seconda punta, a supporto di Vlahovic. Questa volta invece sarebbe l'unico centravanti e avrebbe quindi maggiori responsabilità e pressioni.