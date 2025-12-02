La formazione del Napoli in Coppa Italia contro il Cagliari: chi gioca titolare? Tocca ad Ambrosino e Vergara

Tre competizioni con le quali dover fare i conti, tra un paio di settimane 4 considerando la Supercoppa Italiana. Ecco perché Antonio Conte è chiamato a gestire le forze, scegliendo gli appuntamenti sulla carta più 'morbidi' per dosare le energie.
Uno di questi è inevitabilmente l'ottavo di Coppa Italia contro il Cagliari, sfida da dentro o fuori in programma mercoledì alle 18 al 'Maradona', in cui il Napoli - al netto di un turnover necessario - non può e non deve sbagliare.
Bisogna scacciare gli spettri dell'eliminazione dello scorso anno giunta per mano della Lazio, nonché dimostrare che gli azzurri sono intenzionati a dire la loro su ogni fronte.
Chi gioca titolare contro i sardi? Quale sarà il modulo scelto? Nella probabile formazione del Napoli, come svela il Corriere dello Sport, dovrebbe esserci spazio per Giuseppe Ambrosino e Antonio Vergara.