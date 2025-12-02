Pubblicità
Giuseppe Ambrosino Antonio Vergara NapoliGetty/GOAL
Claudio D'Amato

La formazione del Napoli in Coppa Italia contro il Cagliari: chi gioca titolare? Tocca ad Ambrosino e Vergara

Conte prepara il turnover per gestire le forze: contro il Cagliari, in Coppa Italia, chance per Giuseppe Ambrosino e Antonio Vergara.

Tre competizioni con le quali dover fare i conti, tra un paio di settimane 4 considerando la Supercoppa Italiana. Ecco perché Antonio Conte è chiamato a gestire le forze, scegliendo gli appuntamenti sulla carta più 'morbidi' per dosare le energie.

Uno di questi è inevitabilmente l'ottavo di Coppa Italia contro il Cagliari, sfida da dentro o fuori in programma mercoledì alle 18 al 'Maradona', in cui il Napoli - al netto di un turnover necessario - non può e non deve sbagliare.

Bisogna scacciare gli spettri dell'eliminazione dello scorso anno giunta per mano della Lazio, nonché dimostrare che gli azzurri sono intenzionati a dire la loro su ogni fronte.

Chi gioca titolare contro i sardi? Quale sarà il modulo scelto? Nella probabile formazione del Napoli, come svela il Corriere dello Sport, dovrebbe esserci spazio per Giuseppe Ambrosino e Antonio Vergara.

  • IL MODULO DEL NAPOLI IN COPPA ITALIA CONTRO IL CAGLIARI

    L'allenatore salentino, visti gli enormi frutti derivati dal cambio modulo deciso post Bologna al ritorno in campo dopo la sosta, continuerà a battere la strada del 3-4-2-1 (o 3-4-3 che dir si voglia). Messo in standby il 4-3-3 e mandato in soffitta il 4-1-4-1 in seguito all'infortunio di De Bruyne, verrebbe da dire 'schema che vince non si cambia'.

  • CHI GIOCA TITOLARE IN PORTA E IN DIFESA

    A protezione di Milinkovic-Savic, per forza di cose titolare in porta alla luce dello stop di Meret, maglia dal 1' per Juan Jesus: Marianucci è squalificato per un'ammonizione rimediata nella scorsa edizione nella semifinale di ritorno Bologna-Empoli e costringerà dunque Conte ad attingere dal lotto dei big.

    Insieme al brasiliano, a comporre il pacchetto a 3 difensivo ci saranno due tra Beukema, Buongiorno, Di Lorenzo, Olivera e Rrahmani, coi terzini che verrebbero adattati nel ruolo di braccetto.

  • MAZZOCCHI 'QUINTO', VERGARA A CENTROCAMPO

    I quinti saranno Mazzocchi a destra e Spinazzola - tornato a disposizione ma non entrato domenica contro la Roma - a sinistra (Gutierrez è ancora alle prese con la distorsione alla caviglia), mentre a centrocampo si va verso una coppia inedita e tutta qualità formata da Vergara (fresco di esordio in Champions col Qarabag) ed Elmas. Anguissa è ai box, Gilmour si è operato per pubalgia, McTominay e Lobotka riposano.

  • CHANCE PER AMBROSINO E LUCCA IN ATTACCO

    Infine l'attacco, dove Politano - subentrato all'Olimpico e reduce da 3 esclusioni iniziali consecutive - partirà titolare in coppia con Ambrosino: entrambi dovranno sostenere Lucca, il 9 che fin qui ha deluso le attese di inizio stagione. Panchina per Hojlund, Lang e Neres, protagonisti contro Atalanta, azeri e Roma.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI CONTRO IL CAGLIARI

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca. All. Conte.

