La Fiorentina rischia davvero la retrocessione? Il calendario e le parole del direttore generale Ferrari: "Dobbiamo avere paura"

Così Ferrari ha analizzato i deludenti risultati della Fiorentina: "Quando abbiamo scelto Pioli eravamo tutti convinti che fosse la scelta migliore, ma qualcosa non ha funzionato. Abbiamo sbagliato tutti. Lui, i giocatori, la società. Dopo i primi due pareggi la situazione è precipitata e oggi dobbiamo resettare tutto. Non vorrei che passasse il messaggio che lo spogliatoio era contro Pioli perché non è vero. I primi a sentirsi responsabili per la nostra classifica sono proprio i giocatori".