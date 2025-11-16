La Fiorentina rischia davvero la retrocessione? Il calendario e le parole del direttore generale Ferrari: "Dobbiamo avere paura"

Dopo la sosta per le Nazionali il campionato non si fermerà fino a marzo e si entrerà quindi nella fase centrale della stagione. Lo sa bene Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina che ha rilasciato un'intervista a La Repubblica in cui analizza tutto ciò che non è andato in questi mesi con Stefano Pioli ma soprattutto non nasconde la preoccupazione per la situazione attuale della squadra.
I viola infatti si trovano dopo undici giornate ultimi in classifica, una posizione che nessuno poteva immaginarsi ad inizio campionato e che ha portato al cambio di guida tecnica. Una scelta ritenuta obbligatoria per provare a risalire ed evitare che la situazione diventi ancora più complicata.
Ma la Fiorentina rischia davvero di retrocedere? Il calendario intanto non l'aiuterà nell'immediato.