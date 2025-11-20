Pubblicità
Moise Kean Fiorentina Bologna Serie AGetty
Andrea Ajello

La Fiorentina recupera Kean, l'attaccante è tornato in gruppo: giocherà titolare contro la Juventus?

Moise Kean è tornato a disposizione dopo il problema fisico che lo ha costretto a saltare la Nazionale: il centravanti quindi è recuperato per Fiorentina-Juventus e Vanoli in conferenza ha parlato delle sue condizioni.

La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida contro la Juventus, in programma sabato alle ore 18 e per il nuovo allenatore Paolo Vanoli arrivano ottime notizie.

Moise Kean infatti è tornato a lavorare con il gruppo dopo l'infortunio alla tibia accusato in Conference League contro il Mainz. Un problema che lo aveva costretto a dare forfait nello scontro diretto con il Genoa e poi a non andare in Nazionale per gli impegni con la maglia azzurra.

Come sarà gestito quindi contro la sua ex squadra? 

  • KEAN IN GRUPPO

    Kean non è stato quindi con la Nazionale nell'ultima settimana, rimanendo a Firenze per svolgere terapie e cercare di recuperare il più in fretta possibile. Filtrava comunque ottimismo in vista della Juventus e da oggi le speranze si sono tramutate in certezza.

    L'attaccante ha infatti lavorato di nuovo con il resto del gruppo al Viola Park, sintomo quindi di come abbia superato il problema alla tibia e sia a disposizione. Sarà convocato per Fiorentina-Juventus. 

  • KEAN TITOLARE CONTRO LA JUVENTUS?

    Prima di tutto quindi Kean sarà sicuramente a disposizione contro i bianconeri, ma a questo punto, il centravanti italiano viaggia anche verso una maglia da titolare.

    In questi giorni Kean avrà modo di ritrovare anche la migliore condizione fisica e prepararsi al meglio per la grande sfida contro la Juventus da ex. 

  • LE PAROLE DI VANOLI

    La conferma sulla presenza di Kean contro la Juventus è arrivata anche da Vanoli in conferenza stampa: "E' perfettamente recuperato dopo un problema alla tibia. Questa settimana si è allenato in gruppo". Dichiarazioni che quindi dimostrano come Kean giocherà dal primo minuto.

    Il tecnico ha poi aggiunto: " Può giocare da solo o con una punta accanto, ma io non sono legato ad un sistema di gioco. Moise ha caratteristiche che vanno sfruttate e può giocare in modi diversi a seconda della partita". 

  • CHI GIOCA IN ATTACCO

    Vanoli quindi, a meno di sorprese, potrà contare per la prima volta su Kean dopo che a Genova ha dovuto farne a meno. Ma chi giocherà insieme a lui in attacco? 

    Il tecnico dovrà scegliere se optare per i due centravanti o solo su Kean con Gudmundsson a supporto. 

  • GOSENS ANCORA OUT

    Diversa la situazione di Gosens che ha rimediato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra. A differenza di Kean infatti, l'esterno tedesco non ha ancora recuperato e non riuscirà ad esserci contro la Juventus.

    Al suo posto quindi altra chance per il giovane Fortini che sta dando risposte positive nelle difficoltà della Fiorentina. 

