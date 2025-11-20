La Fiorentina recupera Kean, l'attaccante è tornato in gruppo: giocherà titolare contro la Juventus?

La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida contro la Juventus, in programma sabato alle ore 18 e per il nuovo allenatore Paolo Vanoli arrivano ottime notizie.
Moise Kean infatti è tornato a lavorare con il gruppo dopo l'infortunio alla tibia accusato in Conference League contro il Mainz. Un problema che lo aveva costretto a dare forfait nello scontro diretto con il Genoa e poi a non andare in Nazionale per gli impegni con la maglia azzurra.
Come sarà gestito quindi contro la sua ex squadra?