La Fiorentina recupera Kean, l'attaccante è tornato in gruppo: giocherà titolare contro la Juventus?

Kean non è stato quindi con la Nazionale nell'ultima settimana, rimanendo a Firenze per svolgere terapie e cercare di recuperare il più in fretta possibile. Filtrava comunque ottimismo in vista della Juventus e da oggi le speranze si sono tramutate in certezza.

L'attaccante ha infatti lavorato di nuovo con il resto del gruppo al Viola Park, sintomo quindi di come abbia superato il problema alla tibia e sia a disposizione. Sarà convocato per Fiorentina-Juventus.