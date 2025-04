I Reds possono anche aver conquistato il loro ventesimo titolo inglese, ma ci sono dubbi sulle loro possibilità di creare un ciclo.

Jurgen Klopp non ha mai avuto dubbi sul fatto che la rosa del Liverpool avesse tutte le carte in regola per vincere almeno un altro campionato. Sfortunatamente per lui, i suoi giocatori sono tornati sul tetto d’Inghilterra un anno dopo il suo addio.

Un’occasione mancata forse, ma Klopp è stato felicissimo nel vedere il suo successore, Arne Slot, guidare i Reds alla conquista del 20° titolo di campioni d’Inghilterra, tra l’altro alla sua prima stagione alla guida della squadra.

Il Liverpool non ha solo vinto il campionato, ma lo h addirittura dominato, accumulando un inattaccabile vantaggio di 15 punti sull'Arsenal a quattro giornate dalla fine torneo,cosa questa che non fa altro che sottolineare quanto come il diretto sportivo Richard Hughes ed e la dirigenza in generale non avrebbe potuto scegliere un sostituto migliore per raccogliere l’eredità di Klopp.

Tuttavia, nonostante la natura dominante del trionfo del Liverpool e il glorioso successo del loro piano di successione, molte persone ora si chiedono se questa sia in realtà la fine di un'era ricca di successi o piuttosto l'alba di una nuova dinastia…