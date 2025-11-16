La FIFA ridurrà la squalifica di Cristiano Ronaldo? La Federcalcio portoghese prepara un reclamo dopo aver accusato l'ambiente "ostile" di Dublino per l'espulsione del capitano

Ronaldo ha già lasciato il ritiro del Portogallo e non sarà presente a Porto per la partita contro l'Armenia. Dopo la sconfitta a Dublino, l'allenatore Roberto Martinez ha difeso il suo capitano con toni misurati ma fermi.

"Non è mai stato espulso prima in 226 partite", ha detto. "Penso che per questo meriti solo credito e ho pensato che il cartellino rosso fosse un po' severo perché lui tiene alla squadra. È stato 60 minuti o 58 minuti nell'area di rigore, afferrato, tirato, spinto e, ovviamente, quando cerca di allontanarsi dal difensore...Penso che l'azione sembri peggiore di quanto non sia in realtà. Non credo che sia un gomito, penso che sia tutto il corpo, ma da dove si trova la telecamera sembra un gomito. E lo accettiamo.

"L'unica cosa che mi lascia l'amaro in bocca è che nella conferenza stampa [di mercoledì], il vostro allenatore ha parlato dell'influenza degli arbitri, e poi un grande difensore centrale cade a terra in modo così plateale al cambio di direzione di Cristiano".

Ronaldo è entrato in campo giovedì pienamente consapevole che sarebbe stato preso di mira dal pubblico di casa. Ha persino scherzato prima della partita dicendo che sarebbe stato un "bravo ragazzo" nonostante i fischi previsti. Le provocazioni sono arrivate presto e sono continuate senza sosta, intensificandosi ancora di più dopo la sua espulsione.

Mentre usciva dal campo, Ronaldo ha risposto con un applauso e un paio di pollici alzati. È stato un gesto provocatorio e sarcastico. Ha scambiato parole dure con Hallgrimsson mentre usciva. Quando più tardi gli è stato chiesto cosa avesse detto Ronaldo, l'allenatore dell'Irlanda ha risposto con un sorriso ironico: "Mi ha fatto i complimenti per aver messo sotto pressione l'arbitro. È stata la sua azione in campo a costargli il cartellino rosso. Non ha niente a che vedere con me, a meno che non gli sia entrato nella testa. È stata la sua azione a costargli il cartellino".

Ha anche rivelato che i due non hanno più parlato dopo il fischio finale: "No, penso che abbiamo parlato abbastanza quando è uscito. È stato solo un momento di stupidità da parte sua".