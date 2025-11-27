La fiducia di Spalletti in Miretti, ora può cambiare status alla Juventus: dove e quanto giocherà

La Juventus è tornata da Bodo con i tre punti, una vittoria fondamentale in chiave Champions League, ma anche con alcune risposte positive oltre al risultato. Una di queste è senza dubbio Fabio Miretti; il centrocampista italiano è tornato a giocare titolare per la prima volta da quando è rientrato a Torino dal prestito dando segnali molto positivi.
Già contro la Fiorentina aveva fatto un buon ingresso e dopo un primo tempo in difficoltà, come del resto tutta la Juventus, nella ripresa in Norvegia è stato tra i migliori.
Si aprono nuove prospettive per il classe 2003, che adesso può legittimamente sperare di conquistare uno spazio importante nella squadra, consapevole anche della stima di Luciano Spalletti nei suoi confronti. Ma come lo potrà impiegare in futuro e quanto giocherà?