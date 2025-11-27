La fiducia di Spalletti in Miretti, ora può cambiare status alla Juventus: dove e quanto giocherà

Miretti è rimasto alla Juve nonostante fosse stata presa in considerazione l'idea di cederlo (il Napoli era interessato) e adesso, soprattutto con l'arrivo di Spalletti in panchina, può cambiare status. Vale a dire non essere solo una riserva da schierare quando c'è da far riposare qualcuno ma un elemento preso in seria considerazione a prescindere dalle "rotazioni".

Miretti troverà spazio, a volte da titolare, spesso da subentrante, ma ci sono tutte le premesse affinché si ritagli un ruolo tutt'altro che secondario in questa Juventus. Soprattutto quando (e se) Spalletti deciderà di cambiare assetto tattico e passare ad un 4-3-3 o un 4-2-3-1; moduli che sulla carta sono più affini al tecnico e in cui Miretti sarebbe impiegato da mezzala o da trequartista. A Genova ha dimostrato di poter essere un vero e proprio jolly offensivo. Spalletti vuole scoprire tutto quello che il giocatore ha da offrire e dare ai bianconeri.