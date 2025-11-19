Pubblicità
Pubblicità
Andy RobertsonGetty Images
Lelio Donato

La dedica di Robertson al compagno Diogo Jota dopo la qualificazione ai Mondiali con la Scozia: "Oggi mi sorriderà"

Nella serata in cui la Scozia si qualifica per il Mondiali battendo la Danimarca arriva la dedica speciale del capitano Robertson: "Non riuscivo a togliermi dalla testa Diogo Jota, ne parlavamo tanto".

Pubblicità

Serata di festa ma anche di lacrime quella di martedì 18 novembre per la Scozia, che batte la Danimarca e torna ai Mondiali.

Al termine della partita, ovviamente, è esplosa la gioia dei giocatori tra cui il napoletano McTominay, autore peraltro dello splendido goal che ha sbloccato il risultato.

Non sono mancati però neppure i momenti di commozione come quando il capitano Robertson ha dedicato la qualificazione al suo compagno del Liverpool, Diogo Jota, prematuramente scomparso qualche mese fa in un incidente stradale.

  • LA DEDICA DI ROBERTSON A DIOGO JOTA

    "Oggi non riuscivo a togliermi dalla testa il mio amico Diogo Jota. Abbiamo parlato tanto di andare ai Mondiali. So che oggi mi sorriderà.Sono così felice che sia finita così" ha dichiarato commosso Robertson davanti ai microfoni della BBC al termine di Scozia-Danimarca.

    • Pubblicità