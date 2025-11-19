La dedica di Robertson al compagno Diogo Jota dopo la qualificazione ai Mondiali con la Scozia: "Oggi mi sorriderà"

Serata di festa ma anche di lacrime quella di martedì 18 novembre per la Scozia, che batte la Danimarca e torna ai Mondiali.
Al termine della partita, ovviamente, è esplosa la gioia dei giocatori tra cui il napoletano McTominay, autore peraltro dello splendido goal che ha sbloccato il risultato.
Non sono mancati però neppure i momenti di commozione come quando il capitano Robertson ha dedicato la qualificazione al suo compagno del Liverpool, Diogo Jota, prematuramente scomparso qualche mese fa in un incidente stradale.