La decisione migliore per tutti: l’addio fa male, ma Modric doveva lasciare il Real Madrid

Luka Modric si appresta a chiudere la sua avventura al Real Madrid: i Blancos devono ricostruire, per lui non ci sarebbe stato spazio.

Tutti ricordiamo quel passaggio. Luka Modric riceve la palla girandosi, in uno spazio ristretto tra le linee del centrocampo e la difesa del Chelsea. Alza appena lo sguardo prima di mettere la palla sulla traiettoria di Rodrygo, che arriva dal secondo palo. Poi la magia: con l'esterno del piede, lascia partire un cross preciso che il brasiliano trasforma in goal. Il Real Madrid supera i quarti di finale di Champions League, arriva in finale... e alza il trofeo. Quel passaggio è stato uno dei momenti chiave del percorso verso la gloria.

Modric aveva 35 anni quando ha firmato quel capolavoro, e gesto ha rappresentato l'ennesima dimostrazione della sua apparente eternità. L'iconico trio di mediana del Real Madrid - Kroos, Modric e Casemiro - era già giunto alla fine del suo ciclo, ma il croato sapeva che aveva ancora anni di calcio ai massimi livelli davanti a sé.

Per altre due stagioni, Modrić ha continuato a essere fondamentale nelle partite importanti, gestendo gli sforzi e dosando le energie negli impegni meno impegnativi. Ma ora è tutto diverso. Non è più lo stesso motore affidabile di un tempo. In una stagione in cui il centrocampo del Real Madrid ha mostrato dei cali di forma evidenti, è emersa anche la sua curva discendente.

L'articolo prosegue qui sotto

Modric non è mai stato un peso per la squadra, ma l'evidenza è sotto gli occhi di tutti e le statistiche lo confermano: il tempo non perdona.