La Croazia è matematicamente qualificata ai Mondiali: dopo un secondo e terzo posto sogna una nuova impresa

La Croazia è matematicamente ai Mondiali. E dunque si aggiunge all'Inghilterra, alla Francia e alla Norvegia, ovvero le tre nazionali che avevano conquistato il pass giovedì se non già nelle scorse settimane.

Bastava un pareggio alla formazione di Zlatko Dalic per essere certa di volare negli Stati Uniti, in Messico e in Canada la prossima estate. La Croazia ha fatto di meglio: ha vinto. Anche se non senza soffrire.

La gara contro le Isole Far Oer è stata complicata, come prevedibile. Ma alla fine la Croazia ce l'ha fatta, e così tra qualche mese potrà andare a caccia di una nuova impresa dopo quelle delle ultime edizioni.