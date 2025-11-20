La Champions League resta anche su Amazon Prime Video fino al 2031: è ufficiale

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Il binomio tra Amazon Prime Video e la Champions League continua. Anzi, risulta consolidato.
L'emittente di Bezos ha ufficializzato il rinnovo fino al 2031 dell'accordo utile a garantirsi i diritti di trasmissione del principale torneo europeo, sulla scia di quanto sta già garantendo ai propri utenti.
Spiegati in una nota i dettagli dell'intesa, con un'ulteriore piacevole novità per tutti gli appassionati.