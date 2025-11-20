Pubblicità
Pubblicità
Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025Getty Images Sport
Claudio D'Amato

La Champions League resta anche su Amazon Prime Video fino al 2031: è ufficiale

Prime Video continuerà a trasmettere la miglior partita di Champions League del mercoledì fino al 2026/2027, mentre dal 2027/2028 anche la migliore del giovedì della prima giornata della fase campionato.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il binomio tra Amazon Prime Video e la Champions League continua. Anzi, risulta consolidato.

L'emittente di Bezos ha ufficializzato il rinnovo fino al 2031 dell'accordo utile a garantirsi i diritti di trasmissione del principale torneo europeo, sulla scia di quanto sta già garantendo ai propri utenti.

Spiegati in una nota i dettagli dell'intesa, con un'ulteriore piacevole novità per tutti gli appassionati.

  • "LA MIGLIOR PARTITA DEL MERCOLEDÌ SU PRIME FINO AL 2031"

    "Prime Video - si legge - si è assicurata i diritti per trasmettere la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League in Italia e in Germania, e i diritti della miglior partita del martedì nel Regno Unito e in Irlanda, con un accordo quadriennale dalla stagione 2027-28 fino a quella 2030-31".

    "I clienti Prime avranno quindi accesso esclusivo alle migliori partite della UEFA Champions League per altre 6 stagioni: quella in corso e la stagione 2026-27 dell’attuale ciclo di diritti a cui si aggiungono i quattro anni del nuovo accordo dal 2027-28 al 2030-31. Questo rinnovo a lungo termine conferma l’impegno di Prime Video nel portare ai clienti Prime le competizioni sportive più prestigiose senza costi aggiuntivi".

    • Pubblicità

  • "DAL 2027/2028 ANCHE IL MIGLIOR MATCH DEL GIOVEDÌ DELLA PRIMA GIORNATA DELLA FASE CAMPIONATO"

    "Dalla stagione 2027-28 oltre alle 18 migliori partite del mercoledì, anche la miglior partita del giovedì della prima giornata della League Phase sarà trasmessa in esclusiva da Prime Video in Italia e in Germania. Saranno così 19 le partite in esclusiva per i clienti Prime in ognuna delle quattro stagioni del nuovo accordo".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "ASCOLTI RECORD, ELEVEREMO ULTERIORMENTE LA QUALITÀ DELLA COPERTURA"

    "Si tratta di un momento importante per il nostro servizio e di una notizia fantastica per i membri Prime in Italia, nel Regno Unito, Irlanda e Germania: garantiamo le partite più importanti del calcio europeo fino al 2031", ha dichiarato Alex Green, Managing Director Prime Video Sport, International.

    "La combinazione tra partite imperdibili e l’ampia diffusione di Prime sta portando a risultati di ascolto record della Champions League in tutta Europa, e continueremo a elevare ulteriormente la qualità della nostra copertura. Il nuovo accordo quadriennale ci offre stabilità a lungo termine e ci permette di innovare ancora di più per i tifosi, come abbiamo fatto in questa stagione con l’introduzione di Prime Vision".