La caduta di Pogba: dal trionfo all'incubo

I Mondiali vinti da protagonista nel 2018, poi la lunga discesa: le incomprensioni col Manchester United, gli infortuni, i problemi familiari.

Una doccia fredda, anzi gelata. La notizia della positività di Pogba al controllo antidoping del 20 agosto scorso ha scosso l'ambiente bianconero e l'intero mondo del calcio.

Perché un talento come Pogba è un patrimonio universale. Uno di quei giocatori per i quali, come si diceva una volta, "vale la pena pagare il prezzo del biglietto". A prescindere dai colori della maglia che indossa.

Dopo aver toccato il punto più alto della sua carriera nel 2018, quando vinse da protagonista assoluto i Mondiali con la sua Francia, Pogba ha imboccato una ripida discesa senza freno a mano tra una lunghissima serie di infortuni e parecchi problemi extra-campo.