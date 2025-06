La caccia al bomber dell’Arsenal non porta a nulla: perché i Gunners dovrebbero puntare subito su Noni Madueke del Chelsea

Per i Blues non è incedibile: Madueke è il profilo ideale per la necessità dell’Arsenal di un attaccante duttile e capace di ricoprire più ruoli.

L'articolo continua sotto

L'articolo continua sotto

L'articolo continua sotto

L'articolo prosegue qui sotto

Con l’apertura del mercato estivo, sembrava che tutto il mondo sapesse già cosa avesse in serbo l’Arsenal. Mikel Arteta aveva lasciato intendere di essere consapevole dei problemi emersi nella stagione 2024-25 e di avere le idee chiare su come risolverli, sottolineando la necessità di dare maggiore supporto a Kai Havertz, assente nell’ultimo terzo di campionato per infortunio.

E allora, come si stanno muovendo i Gunners? A dire il vero, quasi per nulla. L’affare per Martin Zubimendi è alle battute finali, nonostante il tentativo in extremis del Real Madrid, ma i londinesi erano convinti di aver chiuso l’operazione già a metà gennaio – e invece, ancora nulla di ufficiale. Kepa Arrizabalaga è in arrivo dal Chelsea per fare da vice a David Raya, diventando l’ottavo portiere dell’era Arteta. La ricerca del nuovo numero 9, però, prosegue senza sosta, nonostante sia ormai una priorità da quasi due anni.

In mezzo a tutto questo, l’Arsenal starebbe anche sondando il mercato per un nuovo esterno offensivo. Una necessità che potrebbe essere colmata cogliendo un’occasione, vista la valutazione spesso proibitiva dei giocatori di alto livello in quel ruolo. Proprio la scorsa settimana, è emerso che i Gunners sono tra i club interessati a Noni Madueke, che potrebbe essere ceduto dal Chelsea. Ecco la finestra che l’Arsenal aspettava da tempo.