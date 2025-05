L'undici ideale combinato di PSG e Inter: guida Lautaro Martinez, Donnarumma batte Sommer, presente Barella

In vista della finale di Monaco, GOAL ha selezionato una Top 11 basata sulle prestazioni del 2024/25: a prevalere individualmente è il PSG.

Sabato calerà il sipario sulla stagione europea: il PSG e l'Inter si affronteranno in quella che si preannuncia una finale di Champions League emozionante. Nessuna delle due squadre era tra le favorite all'inizio della fase a gironi, a settembre, ma dopo aver percorso strade diverse per arrivare alla finale, entrambe si sentono di meritare la gloria a Monaco.

Dopo aver vinto solo una delle prime cinque partite europee, il PSG è riuscito a sopravvivere a una potenziale eliminazione precoce, prima di farsi strada in una serie di incontri ad eliminazione diretta che lo ha visto eliminare tre squadre di Premier League consecutivamente: Liverpool, Aston Villa e Arsenal. La squadra di Luis Enrique ha ottenuto i propri risultati giocando un calcio offensivo, dimostrando quanto giocatori del calibro di Mbappé e Neymar potessero aver frenato la squadra in Europa.

L'Inter, dal canto suo, è alla sua seconda finale in tre stagioni e ha eliminato Bayern Monaco e poi Barcellona in due epiche doppie sfide. E ora non c'è dubbio che possiedono una serie di talenti in grado di illuminare qualsiasi palcoscenico.

L'articolo prosegue qui sotto

In vista della partita più attesa dell'anno, GOAL ha quindi stilato un undici ideale combinato delle due squadre, sulla base delle prestazioni offerte nel corso del 2024/25.