L'Italia in seconda o quarta fascia nel sorteggio dei gironi al Mondiali: perché gli azzurri non saranno teste di serie e cosa cambia

L'Italia dopo la sconfitta contro la Norvegia è scesa nel ranking e non sarà in prima fascia nel sorteggio del 5 dicembre in cui saranno composti i gironi del Mondiale.

Giovedì 20 novembre l'Italia conoscerà contro chi dovrà contendersi la qualificazione al Mondiale nei playoff che andranno in scena a marzo. Per qualificarsi gli azzurri dovranno vincere due partite in gara secca. 

Tra qualche settimana invece (il 5 dicembre) ci sarà il sorteggio dei gironi del Mondiale in cui le squadre saranno divise in 12 gironi da quattro. E ovviamente le 48 nazionali saranno divise in quattro fasce. Sei gruppi saranno completi mentre gli altri sei saranno completati solo dopo i playoff. 

L'Italia, che proverà a conquistare la qualificazione al Mondiale negli spareggi di marzo, non sarà comunque testa di serie nel sorteggio dei gironi. Ecco perché e cosa cambia per gli azzurri. 

  • ITALIA 12ESIMA NEL RANKING FIFA

    A dimostrazione del periodo negativo che sta attraversando l'Italia c'è anche la classifica del ranking FIFA, che non era così "brutta" per gli azzurri dal 2020. L'Italia infatti, dopo aver subito la sconfitta contro la Norvegia, è scivolata al dodicesimo posto del ranking. 

    Gli azzurri non erano così in basso da luglio 2020, quando erano in tredicesima posizione prima di salire fino alla quarta, grazie ovviamente anche alla vittoria dell'Europeo. 

  • ITALIA IN SECONDA FASCIA NEL SORTEGGIO DEI GIRONI MONDIALI?

    Se la sconfitta contro la Norvegia non ha inciso sulla qualificazione, visto che ormai gli azzurri erano di fatto certi dei playoff e di non poter raggiungere il primo posto, ha invece avuto un impatto in vista del sorteggio del 5 dicembre.

    Gli azzurri infatti non saranno teste di serie nel sorteggio dei gironi ma in seconda o in quarta fascia. Non è ancora chiaro, infatti, se la FIFA cambierà il regolamento in tal senso e se dunque premierà le squadre in base al ranking inserendole nella seconda o se invece le manterrà in quarta in virtù della disputa dei playoff.

    Ma da cosa dipende l'inserimento nella prima fascia? Essendo dodici i gironi del Mondiale, ci saranno 12 Nazionali in prima fascia. A contare è appunto il ranking FIFA: le prime nove della classifica saranno in prima fascia e in più, le altre tre teste di serie saranno le Nazionali che ospiteranno il torneo, quindi USA, Messico e Canada. Ecco al momento quindi le squadre che saranno in prima fascia nel sorteggio.

    • Spagna – 1.884 punti 
    • Argentina – 1.873 punti 
    • Francia – 1.870 punti 
    • Inghilterra – 1.834 punti 
    • Brasile – 1.763 punti 
    • Portogallo – 1.760 punti 
    • Olanda – 1.756 punti 
    • Belgio – 1.730 punti 
    • Germania – 1.724 punti 
    • USA (nazionale ospitante)
    • Messico (nazionale ospitante)
    • Canada (nazionale ospitante)
  • ITALIA IN SECONDA FASCIA: COSA CAMBIA

    Se quindi l'Italia dovesse qualificarsi al Mondiale attraverso i playoff, essere in seconda fascia nel sorteggio dei gironi può essere uno svantaggio perché gli azzurri affronterebbero nel gruppo una delle dodici teste di serie. 

    Il rischio quindi sarebbe quello di dover giocare subito contro una delle migliori Nazionali. 

  • QUANTE SQUADRE PASSANO NEI GIRONI AL MONDIALE?

    Le 48 Nazionali qualificate al Mondiale saranno divise in 12 girone da quattro squadre ciascuna. A qualificarsi ai turno successivo saranno 32 Nazionali. Questo vuol dire che oltre alle prime e alle seconde di ogni girone, passeranno anche le 8 migliori "terze". 

