Giovedì 20 novembre l'Italia conoscerà contro chi dovrà contendersi la qualificazione al Mondiale nei playoff che andranno in scena a marzo. Per qualificarsi gli azzurri dovranno vincere due partite in gara secca.

Tra qualche settimana invece (il 5 dicembre) ci sarà il sorteggio dei gironi del Mondiale in cui le squadre saranno divise in 12 gironi da quattro. E ovviamente le 48 nazionali saranno divise in quattro fasce. Sei gruppi saranno completi mentre gli altri sei saranno completati solo dopo i playoff.

L'Italia, che proverà a conquistare la qualificazione al Mondiale negli spareggi di marzo, non sarà comunque testa di serie nel sorteggio dei gironi. Ecco perché e cosa cambia per gli azzurri.