L'Italia di Gattuso tra luci e ombre: numeri da record, ma la strada verso i Mondiali resta in salita

Inutile girarci intorno: se fino al minuto 88' stai sullo 0-0 contro la Moldavia , nazionale numero 156 del ranking FIFA, c'è poco da festeggiare.
Certo alla fine l'Italia ci ha messo (letteralmente) la testa e ha vinto la partita, evitando così lo smacco di tornare a casa con un solo punto e regalare la matematica qualificazione alla Norvegia con un turno d'anticipo.
Ma di fatto i goal di Mancini e Pio Esposito cambiano poco sia nel cammino degli Azzurri che sul bilancio generale. L'Italia vista in Moldovia ha vinto ma non ha convinto.
E molto probabilmente non basterà per superare il playoff che ci attende a marzo, quando ci giocheremo in 180' la possibilità di tornare a disputare un Mondiale a dodici anni dall'ultima volta.
Ma quindi cosa c'è da salvare dopo Moldavia-Italia?