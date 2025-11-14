L'Italia di Gattuso tra luci e ombre: numeri da record, ma la strada verso i Mondiali resta in salita

Dicevamo del nervosismo di Gattuso. Il Ct non ha digerito soprattutto la contestazione dei tifosi presenti allo stadio nei confronti della sua Nazionale.

" Sono un po' arrabbiato per quello che ho sentito nel secondo tempo, venire qua e sentire i tifosi che dicono ai miei giocatori 'andate a lavorare' mi fa star male.E' una vergogna.Ci son rimasto male, sono rammaricato. Non so da dove e da cosa nasca, io so soltanto che è la prima volta che l'Italia vince sei partite alle qualificazioni per un Mondiale. Io sono sicuro che raggiungeremo il nostro obiettivo, ne sono sicuro" ha dichiarato Gattuso.

Di certo lo spettacolo andato in scena sul campo della Moldavia e la vittoria ottenuta solo nel finale non hanno aiutato a creare il clima migliore tra Nazionale e tifosi.

Domenica sera, contro la Norvegia, servirà molto di più. E soprattutto a marzo per accedere ai Mondiali servirà un'altra Italia.