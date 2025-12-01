L'Inter sta finalmente scoprendo Andy Diouf: segnali di crescita e un ruolo inedito, è lui il nuovo vice Dumfries?

Che Denzel Dumfries manchi come l'aria all'Inter quando non gioca, è fuor di dubbio. Se ne sono accorti tutti sia contro il Milan che contro l'Atletico Madrid: due partite che, non a caso, hanno visto la squadra di Chivu tornare a casa senza punti in tasca.
E se Andy Diouf fosse il vero vice Dumfries? Fino a pochi giorni fa non ci pensava nessuno, semplicemente perché l'Inter lo aveva portato a Milano in estate con un altro compito: quello di giocarsela con i tanti centrocampisti centrali presenti in rosa, non quello di fare l'esterno a tutta fascia.
Dopo Pisa, però, lo scenario è diventato particolarmente concreto. Proprio Diouf ha giocato l'ultimo pezzo di partita nella posizione dell'olandese, largo a destra. Con mansioni diverse e con un piede preferito diverso (è mancino), ma con un rendimento che altri non hanno saputo dare.