L'Inter sta finalmente scoprendo Andy Diouf: segnali di crescita e un ruolo inedito, è lui il nuovo vice Dumfries?

Il problema è che neppure Carlos Augusto è particolarmente adatto, in quanto mancino, a fare su e giù per l'altra fascia. E sia contro il Milan che contro l'Atletico Madrid se n'è avuta la chiara dimostrazione.

Ci sarebbe Matteo Darmian, uno che può giocare praticamente ovunque: a destra, a sinistra, da terzo di difesa. Il teorico vice Dumfries, almeno nelle gerarchie di inizio stagione, sarebbe lui. Teorico, appunto: l'ex parmense è ai box ormai da tempo a causa di un problema muscolare e non è ancora rientrato in campo.

Chi rimane? Luis Henrique, appunto. Che però non è mai riuscito a giustificare l'investimento dell'Inter e la fiducia di Chivu nelle rare occasioni in cui questi lo ha schierato in campo: l'ultima proprio a Pisa.

Ecco perché, quasi per negazione, si è arrivati allo "strano" cambio di ruolo di Diouf. Ed ecco perché, dopo le risposte positive dell'Arena Garibaldi, proprio lui potrebbe essere promosso a prima alternativa di Dumfries, anche se il rientro di Darmian dovrebbe avvenire già nei prossimi giorni.