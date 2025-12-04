L’Inter recupera un altro big: Mkhitaryan torna disponibile, ora Chivu ha l’imbarazzo della scelta

L’Inter è adesso chiamata a un importante ciclo di impegni tra campionato (Como e Genoa) e Champions (Liverpool), prima della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna il prossimo 19 dicembre. Tanti impegni ravvicinati nei quali sarà importante dosare le energie e far ruotare gli uomini: mai come ora Chivu ha l’imbarazzo della scelta.