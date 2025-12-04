Pubblicità
Nino Caracciolo

L’Inter recupera un altro big: Mkhitaryan torna disponibile, ora Chivu ha l’imbarazzo della scelta

L’armeno ha smaltito l’infortunio ed è rientrato in campo contro il Venezia: Chivu adesso ha l’imbarazzo della scelta a centrocampo, reparto dove c’è anche la “sorpresa” Diouf.

La sfida contro il Venezia in Coppa Italia come occasione per tornare a rivedere il campo e mettere nelle gambe minuti preziosi: Henrikh Mkhitaryan è tornato a disposizione di Chivu dopo l’infortunio.

Un’ottima notizia per il tecnico nerazzurro, che ritrova così un big in mediana: l’importanza dell’armeno nei suoi schemi di gioco è elevata, per Chivu e tutto il mondo Inter si tratta dunque di un’ottima notizia in vista del prossimo ciclo di impegni.

Ma il recupero di Mkhitaryan non è l’unica buona notizia per Chivu, che si ritrova con una piacevolissima abbondanza a centrocampo.

  • MKHITARYAN TITOLARE COL COMO?

    Mkhitaryan ha ormai completamente smaltito il problema muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime sei partite tra campionato e Champions. Il suo ingresso in campo nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia con il Venezia certifica il suo totale recupero, tanto che sabato contro il Como l’armeno potrebbe partire già dal primo minuto.

  • ABBONDANZA A CENTROCAMPO

    Chivu si ritrova con il piacevole problema dell’abbondanza in mediana, dove oltre al recupero di Mkhitaryan può contare – oltre che sui titolarissimi Chalanoglu e Barella – anche su Sucic e Zielinski in un buon momento di forma, oltre che al rigenerato Frattesi, autore di due assist in Coppa Italia.

  • LA “SORPRESA” DIOUF

    Capitolo a parte merita Diouf, che da “mistero” si è trasformato a uomo copertina contro il Venezia, con Chivu che anziché in mezzo lo ha schierato a tutta fascia. Un goal, un’ottima prestazione e l’esame superato a pieni voti. Una risorsa quasi inaspettata per l’Inter.

  • CICLO IMPORTANTE

    L’Inter è adesso chiamata a un importante ciclo di impegni tra campionato (Como e Genoa) e Champions (Liverpool), prima della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna il prossimo 19 dicembre. Tanti impegni ravvicinati nei quali sarà importante dosare le energie e far ruotare gli uomini: mai come ora Chivu ha l’imbarazzo della scelta.

