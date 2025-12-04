L’Inter recupera un altro big: Mkhitaryan torna disponibile, ora Chivu ha l’imbarazzo della scelta

La sfida contro il Venezia in Coppa Italia come occasione per tornare a rivedere il campo e mettere nelle gambe minuti preziosi: Henrikh Mkhitaryan è tornato a disposizione di Chivu dopo l’infortunio.
Un’ottima notizia per il tecnico nerazzurro, che ritrova così un big in mediana: l’importanza dell’armeno nei suoi schemi di gioco è elevata, per Chivu e tutto il mondo Inter si tratta dunque di un’ottima notizia in vista del prossimo ciclo di impegni.
Ma il recupero di Mkhitaryan non è l’unica buona notizia per Chivu, che si ritrova con una piacevolissima abbondanza a centrocampo.