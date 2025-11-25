L’Inter chiamata al primo big match in Champions: battere l’Atletico per “dimenticare” il Milan

In casa Inter infatti la priorità è quella di rialzarsi al più presto dopo il ko nel derby contro il Milan. Una sconfitta, immeritata secondo Chivu e l’ambiente nerazzurro, che ha lasciato l’amaro in bocca. Necessario dunque ripartire al più presto per lasciarsi alle spalle le tossine del derby perso, già a partire dalla Champions contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.