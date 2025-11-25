Pubblicità
Marcus Thuram InterGetty Images
Nino Caracciolo

L’Inter chiamata al primo big match in Champions: battere l’Atletico per “dimenticare” il Milan

Pochi giorni dopo l’amara sconfitta nel derby contro il Milan, i nerazzurri sono chiamati ad affrontare l’Atletico Madrid nel primo big match della loro Champions League.

Parola d’ordine: reagire. Fin da subito, necessario anche aggiungere. Dopo il ko nel derby, in casa Inter la voglia di tornare immediatamente in campo è tanta e in “aiuto” dei nerazzurri arriva immediatamente un big match europeo.

La squadra di Chivu, infatti, mercoledì affronta l’Atletico Madrid al Metropolitano, nel primo vero grande test stagionale in Europa.

Una sfida di Champions League che si annuncia complicata almeno quanto affascinante, ma che per l’Inter potrebbe assumere un valore più importante dal punto di vista psicologico rispetto anche alla classifica.

  • INTER A PUNTEGGIO PIENO

    I nerazzurri sono a punteggio pieno in questa fase campionato di Champions League con 12 punti, dopo aver battuto Ajax, Slavia Praga, Union SG e Kairat Almaty nelle prime quattro giornate. Gare che nascondevano sicuramente delle insidie, ma avversarie comunque dal valore generale inferiore rispetto ai nerazzurri.

  • PRIMO BIG MATCH EUROPEO

    Mercoledì al Metropolitano l’Inter sarà dunque impegnata nel primo big match di questo suo cammino in questa edizione di Champions. I nerazzurri avranno davanti l’Atletico Madrid di Simeone, squadra che vuole risalire la classifica dopo i 6 punti conquistati nelle prime quattro giornate della competizione.

  • VALENZA PSICOLOGICA

    Classifica alla mano, i nerazzurri sono ben posizionati in vista dell’obiettivo di concludere la fase a gironi tra le prime 8. Un successo contro l’Atletico Madrid permetterebbe alla squadra di Chivu di fare un ulteriore e importantissimo passo in avanti, ma battere gli spagnoli assumerebbe una valenza psicologica ancora più preziosa rispetto ai tre punti.

  • REAZIONE NECESSARIA

    In casa Inter infatti la priorità è quella di rialzarsi al più presto dopo il ko nel derby contro il Milan. Una sconfitta, immeritata secondo Chivu e l’ambiente nerazzurro, che ha lasciato l’amaro in bocca. Necessario dunque ripartire al più presto per lasciarsi alle spalle le tossine del derby perso, già a partire dalla Champions contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

