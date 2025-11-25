L’Inter chiamata al primo big match in Champions: battere l’Atletico per “dimenticare” il Milan

Parola d’ordine: reagire. Fin da subito, necessario anche aggiungere. Dopo il ko nel derby, in casa Inter la voglia di tornare immediatamente in campo è tanta e in “aiuto” dei nerazzurri arriva immediatamente un big match europeo.
La squadra di Chivu, infatti, mercoledì affronta l’Atletico Madrid al Metropolitano, nel primo vero grande test stagionale in Europa.
Una sfida di Champions League che si annuncia complicata almeno quanto affascinante, ma che per l’Inter potrebbe assumere un valore più importante dal punto di vista psicologico rispetto anche alla classifica.