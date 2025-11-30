L'Inter aspetta un segnale da Luis Henrique: col Pisa la grande occasione per l'esterno brasiliano?

Ad oggi è per distacco il vero e proprio oggetto misterioso del mercato estivo operato dall'Inter. Ogni riferimento nei confronti di Luis Henrique è in questo caso puramente voluto.

L'esterno brasiliano, arrivato dal Marsiglia, sta faticando più del previsto a scalare le gerarchie tattiche tracciate da Cristian Chivu e anche quando ha avuto la possibilità di mettersi in mostra in maglia nerazzurra, il responso è stato tutt'altro che positivo.

Contro il Pisa, però, potrebbe arrivare una nuova occasione per il brasiliano: una chance dal primo minuto da sfruttare nel miglior modo possibile.