Luis Henrique Inter Olympiacos 2026GettyImages
Michael Di Chiaro

L'Inter aspetta un segnale da Luis Henrique: col Pisa la grande occasione per l'esterno brasiliano?

L'esterno brasiliano è stato sin qui un vero e proprio oggetto misterioso: contro il neopromosso Pisa può sfruttare l'opportunità per dare una risposta importante.

Ad oggi è per distacco il vero e proprio oggetto misterioso del mercato estivo operato dall'Inter. Ogni riferimento nei confronti di Luis Henrique è in questo caso puramente voluto. 

L'esterno brasiliano, arrivato dal Marsiglia, sta faticando più del previsto a scalare le gerarchie tattiche tracciate da Cristian Chivu e anche quando ha avuto la possibilità di mettersi in mostra in maglia nerazzurra, il responso è stato tutt'altro che positivo.

Contro il Pisa, però, potrebbe arrivare una nuova occasione per il brasiliano: una chance dal primo minuto da sfruttare nel miglior modo possibile.

  • TITOLARE CONTRO IL PISA?

    Contro il Pisa, però, potrebbe toccare proprio a lui. I problemi di Dumfries e il rendimento così così di Carlos Augusto adattato sulla corsia di destra, può fornire all'ex OM la grande opportunità per lanciare segnali di ripresi dopo questi primi e faticosi mesi in maglia nerazzurra.

    Luis Henrique, dunque, si candida ad una maglia da titolare nel 3-5-2 con il quale Chivu punta ad archiviare le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid per riprendere la propria corsa in campionato.

  • I NUMERI DI LUIS HENRIQUE ALL'INTER

    Nel corso di questa stagione, Luis Henrique ha collezionato nove presenze complessive tra Serie A e Champions League, giocando solamente due volte da titolare contro Cagliari e Verona. Il tutto per un complessivo di 235 minuti giocati, dei quali solamente 21 nel contesto della Champions.

  • LE CIFRE DEL SUO TRASFERIMENTO

    L'Inter ha ufficializzato l'ingaggio di Luis Henrique lo scorso 7 giugno. L'operazione è andata in porto sulla base di un trasferimento a titolo definitivo che ha visto il club nerazzurro versare 23 milioni di euro (più 2 di bonus legati al percorso in Champions) nelle casse del club francese.

    Il classe 2001 ha sottoscritto un contratto della durata di cinque anni con il club meneghino: si è legato all'Inter fino al 30 giugno 2030.

