L'infortunio cambia il futuro di Vlahovic? L'attaccante serbo tra addio a gennaio, rinnovo con la Juventus e l'interesse delle big estere: cosa succede ora

Il bollettino medico diffuso dalla Juventus ha confermato la gravità dell’infortunio: lesione di alto grado all’adduttore lungo sinistro, con ulteriori consulti necessari per definire la terapia.

Gli accertamenti al J|Medical hanno stabilito che il rientro non potrà avvenire prima di otto-dieci settimane in caso di trattamento conservativo, mentre un eventuale intervento chirurgico porterebbe lo stop a tre mesi.

Le sensazioni già percepite in campo, tra smorfie di dolore e dialoghi preoccupati con Spalletti, hanno così trovato riscontro negli esami, chiudendo la stagione 2025 del serbo e costringendo la Juventus a un immediato riassetto offensivo.