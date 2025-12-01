Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Alessandro De Felice

L'infortunio cambia il futuro di Vlahovic? L'attaccante serbo tra addio a gennaio, rinnovo con la Juventus e l'interesse delle big estere: cosa succede ora

La lesione di alto grado all’adduttore lungo sinistro ridisegna il futuro dell’attaccante serbo: niente addio a gennaio e valutazioni rimandate tra possibile rinnovo con la Juventus e le sirene dei top club esteri.

Pubblicità

L’infortunio muscolare riportato da Dusan Vlahovic contro il Cagliari ha aperto un nuovo scenario sulla stagione e sul futuro dell’attaccante. 

La lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro comporterà uno stop non inferiore ai due-tre mesi, come confermato da Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Udinese, e potenzialmente destinato a prolungarsi in caso di intervento chirurgico.

Lo stop blocca qualsiasi ipotesi di cessione a gennaio e rimanda a fine stagione ogni discorso sul rinnovo, mentre le big estere - dal Bayern Monaco al Barcellona - frenano il loro interesse circa l’attaccante serbo e il possibile ingaggio a parametro zero a partire dalla prossima stagione. 

Il percorso personale di Vlahovic verso un contratto da top europeo subisce una frenata che potrebbe favorire un riavvicinamento ai bianconeri.

  • LA DIAGNOSI E LO STOP PROLUNGATO

    Il bollettino medico diffuso dalla Juventus ha confermato la gravità dell’infortunio: lesione di alto grado all’adduttore lungo sinistro, con ulteriori consulti necessari per definire la terapia. 

    Gli accertamenti al J|Medical hanno stabilito che il rientro non potrà avvenire prima di otto-dieci settimane in caso di trattamento conservativo, mentre un eventuale intervento chirurgico porterebbe lo stop a tre mesi. 

    Le sensazioni già percepite in campo, tra smorfie di dolore e dialoghi preoccupati con Spalletti, hanno così trovato riscontro negli esami, chiudendo la stagione 2025 del serbo e costringendo la Juventus a un immediato riassetto offensivo.

    • Pubblicità

  • IL MERCATO DI GENNAIO CHE SI CHIUDE PRIMA DI APRIRE

    Secondo Fabrizio Romano, la posizione della Juventus era già definita prima dell’infortunio: nessuna cessione a gennaio. 

    Non c’erano trattative, sondaggi o offerte, e lo stop  elimina definitivamente ogni possibilità di addio anticipato. 

    Da febbraio, per regolamento, l’attaccante sarà libero di trovare un accordo con un’altra squadra, ma la lunga assenza rischia di renderlo meno appetibile per quei club che avevano valutato l’idea di un colpo a parametro zero.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE GRANDI D’EUROPA E IL FRENO IMPROVVISO

    I contatti informativi tra Bayern Monaco e l'entourage di Dusan Vlahovic si sono raffreddati da novembre, mentre il Barcellona, alla ricerca di un post-Lewandowski, non ha mai avanzato passi formali. 

    Secondo Tuttosport, l’infortunio di Vlahovic può giocare a favore della Juventus, allontanando le big e creando margini per un rinnovo

    Con l’ingaggio attuale da 12 milioni più bonus e alte commissioni richieste, gli scenari cambiano radicalmente: difficilmente un top club potrà ora garantire un investimento simile senza certezze sui tempi di ritorno ad alti livelli.

  • IL RINNOVO E LA STRATEGIA BIANCONERA

    La trattativa per il rinnovo era in stallo, ma non definitivamente tramontata. La Juventus intendeva riparlarne a fine stagione, alle proprie cifre, inferiori all’attuale ingaggio del serbo. 

    Ora, con lo stop prolungato e il rischio di vedere ridursi le attenzioni dall’estero, l’equilibrio di forza potrebbe spostarsi a favore del club. 

    Anche l’idea dell’attaccante di puntare a un contratto top in Europa subisce una frenata, trasformando il rinnovo in una possibilità più concreta di quanto non fosse prima dell’infortunio.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL PESO TECNICO DI VLAHOVIC E LE PROVE DELLA JUVENTUS

    Il club dovrà ora misurare quanto realmente incide l’assenza del suo numero 9, Dusan Vlahovic, finora il più utilizzato e il più affidabile. L’analisi del rendimento di Openda e David in questo periodo diventerà centrale per definire il futuro dell’attacco. 

    La società ha infatti comunicato allo staff tecnico che questo periodo servirà anche a valutare il peso specifico di Vlahovic nella costruzione della squadra del domani. 

    Le risposte potranno determinare strategie, budget e persino la volontà di spingersi oltre nelle offerte per il rinnovo.

  • UNO SNODO DECISIVO PER CARRIERA E AMBIZIONI

    Dusan Vlahovic, che con la Juventus conta 162 presenze e 64 goal, vede ora rallentare il progetto personale di un salto in un top club europeo. 

    L’infortunio compromette la possibilità di accendere i riflettori nei mesi decisivi e potrebbe ridurre le proposte di alto livello. La domanda che circola tra gli osservatori è quale grande squadra sia disposta a garantirgli un ingaggio da fuoriclasse senza certezze sul recupero. 

    Il rischio è quello di uscire temporaneamente dai radar del mercato internazionale, riaprendo la porta a un riavvicinamento alla Juventus.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UN FUTURO SOSPESO TRA CAMPO E MERCATO

    In attesa di ulteriori consulti medici e delle decisioni sulle terapie, resta un futuro sospeso: un infortunio che ridefinisce la stagione della Juventus, rallenta i piani del giocatore e rimette in gioco scenari che sembravano ormai sfumati. 

    Solo quando il serbo tornerà a correre si capirà se questo stop sarà stato un ostacolo o una svolta nella sua carriera.

Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI