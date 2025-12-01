L'infortunio cambia il futuro di Vlahovic? L'attaccante serbo tra addio a gennaio, rinnovo con la Juventus e l'interesse delle big estere: cosa succede ora

L’infortunio muscolare riportato da Dusan Vlahovic contro il Cagliari ha aperto un nuovo scenario sulla stagione e sul futuro dell’attaccante.
La lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro comporterà uno stop non inferiore ai due-tre mesi, come confermato da Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Udinese, e potenzialmente destinato a prolungarsi in caso di intervento chirurgico.
Lo stop blocca qualsiasi ipotesi di cessione a gennaio e rimanda a fine stagione ogni discorso sul rinnovo, mentre le big estere - dal Bayern Monaco al Barcellona - frenano il loro interesse circa l’attaccante serbo e il possibile ingaggio a parametro zero a partire dalla prossima stagione.
Il percorso personale di Vlahovic verso un contratto da top europeo subisce una frenata che potrebbe favorire un riavvicinamento ai bianconeri.