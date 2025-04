L'incubo dell'Atletico Madrid, il rischio è altissimo: dal possibile Triplete a zero titoli

La stagione dei rojiblancos sarebbe finita se dovessero perdere contro il Barcellona nella partita di ritorno della semifinale di Coppa del Re.

Mentre Antonio Rüdiger correva a festeggiare con i suoi compagni di squadra dopo aver trasformato il rigore decisivo nella vittoria del Real Madrid, Diego Simeone si è diretto subito verso i suoi giocatori sconsolati. Il messaggio era chiaro: tenete la testa alta, avete reso orgogliosi voi stessi e il vostro club. Poi, l'allenatore si è rivolto ai tifosi e li ha esortati ad applaudire una squadra che aveva dato il massimo, ma ancora una volta era arrivata a un passo dalla vittoria nella partita di Champions League contro i rivali cittadini.

Questa è stata una pillola particolarmente amara da ingoiare per l'Atleti, poiché una decisione controversa si è rivelata decisiva, col VAR che ha annullato il rigore trasformato da Julian Alvarez per un "doppio tocco" non evidente nei molteplici replay. Nonostante gli sforzi di Simeone per risollevare i suoi giocatori, il difensore centrale Clement Lenglet ha ammesso che erano ancora tutti in "stato di shock" negli spogliatoi.

"Abbiamo fornito una prestazione eccezionale dall'inizio alla fine", ha dichiarato a Movistar Plus. "Ma nei prossimi giorni affronteremo il colpo al morale. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, abbiamo obiettivi importanti da raggiungere, la stagione non finisce qui".

Potrebbe finire oggi, però, dato che sembra che l'Atletico non abbia ancora digerito la sua eliminazione dalla Champions League, avvenuta il 12 marzo in modo così sfortunato...