L'imprescindibile Rabiot: con lui in campo è tutto un altro Milan, un solo goal incassato in sei partite

Per prendere coscienza del peso specifico che Rabiot ha all'interno della rosa rossonera, basta semplicemente analizzare i numeri. Con il francese in campo, il Milan ha collezionato cinque vittorie e un pareggio in sei partite, incassando solamente un goal.

Quando il classe 1995 è rimasto ai box per infortunio, saltando cinque partite, il Diavolo ha infilato 2 vittorie, 3 pareggi e soprattutto ha concesso qualcosa come 6 goal. Numeri che certificano il suo status di imprescindibile all'interno della rosa rossonera.