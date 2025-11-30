L'imprescindibile Rabiot: con lui in campo è tutto un altro Milan, un solo goal incassato in sei partite

Il Milan vola, almeno per una notte, in vetta alla classifica del campionato di Serie A grazie al successo di misura maturato a San Siro contro la Lazio.
Una sfida combattuta, tirata, nel corso della quale a prendere per mano i rossoneri sono stati gli uomini più rappresentativi: dalle parate di Maignan al goal partita di Leao. Nel mezzo l'ennesima prova di solidità targata Adrien Rabiot.
Il centrocampista francese, infatti, ha mandato agli archivi una altra gara di spessore, certificando ancora una volta il suo peso specifico all'interno dello scacchiere a tinte rossonere. Un leader a tutto tondo, un imprescindibile per Massimiliano Allegri.