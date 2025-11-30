Pubblicità
RabiotGetty Images
Michael Di Chiaro

L'imprescindibile Rabiot: con lui in campo è tutto un altro Milan, un solo goal incassato in sei partite

Il francese è sempre più un pilastro del centrocampo rossonero: con lui in campo 5 vittorie su 6 e un solo goal concesso.

Il Milan vola, almeno per una notte, in vetta alla classifica del campionato di Serie A grazie al successo di misura maturato a San Siro contro la Lazio.

Una sfida combattuta, tirata, nel corso della quale a prendere per mano i rossoneri sono stati gli uomini più rappresentativi: dalle parate di Maignan al goal partita di Leao. Nel mezzo l'ennesima prova di solidità targata Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese, infatti, ha mandato agli archivi una altra gara di spessore, certificando ancora una volta il suo peso specifico all'interno dello scacchiere a tinte rossonere. Un leader a tutto tondo, un imprescindibile per Massimiliano Allegri.

  • "HA UN MOTORE DIVERSO"

    Di Rabiot, già dai tempi della Juventus, Allegri ha sempre rimarcato un concetto: "Ha un motore diverso".

    Una frase che il tecnico toscano ha spesso ripetuto anche nel corso di questi primi mesi all'ombra della Madonnina. Rabiot per strapotere fisico e facilità di corsa è il profilo ideale per l'idea di calcio di Allegri. Un elemento di grande impatto in mezzo al campo e di fatto fondamentale per la sua capacità di dare equilibrio alla squadra.

  • CON LUI IN CAMPO È TUTTO UN ALTRO MILAN

    Per prendere coscienza del peso specifico che Rabiot ha all'interno della rosa rossonera, basta semplicemente analizzare i numeri. Con il francese in campo, il Milan ha collezionato cinque vittorie e un pareggio in sei partite, incassando solamente un goal.

    Quando il classe 1995 è rimasto ai box per infortunio, saltando cinque partite, il Diavolo ha infilato 2 vittorie, 3 pareggi e soprattutto ha concesso qualcosa come 6 goal. Numeri che certificano il suo status di imprescindibile all'interno della rosa rossonera.

  • LE PAROLE DI ALLEGRI

    Rabiot che è stato letteralmente esaltato dal suo allenatore nel corso del post partita di DAZN. Di seguito ecco le parole di Allegri sul centrocampista francese.

    "Rabiot? Anche rispetto all'ultimo anno in cui l'ho avuto alla Juve è cresciuto moltissimo. Ha strapotere fisico, tatticamente è molto intelligente ed è un uomo squadra".


  • L'ULTIMO ANNO ALLA JUVE

    Allegri ha dichiarato che Rabiot è ancora più maturo e determinante rispetto all'ultimo anno alla Juventus. Ma come era andata la sua ultima stagione in bianconero? Dopo la scadenza del suo contratto nell'estate del 2023, Rabiot decise di rimanere a Torino rinnovando il proprio contratto per una sola stagione.

    Nell'annata 2023/24, ovvero l'ultima con Allegri al timone bianconero, l'ex PSG disputò una stagione di alto livello fornendo un contributo di grande valore in un'annata culminata con la vittoria della Coppa Italia e il terzo posto finale in campionato. Rabiot chiuse il campionato 2023/24 giocando 31 partite su 38, con un contributo personale di 5 goal e 3 assist. Un bottino di rilievo che, sotto la guida di Allegri, spera di poter replicare, se non migliorare, anche in quel di Milano.

