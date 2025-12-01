L'importanza di Beukema nel nuovo Napoli: l'ex Bologna è fondamentale nella difesa a tre di Conte

Per entrare appieno nei meccanismi azzurri magari ci ha messo un po’ più di tempo rispetto a quanto il popolo azzurro si attendeva, ma Sam Beukema adesso è divenuto un elemento preziosissimo della retroguardia di Conte.
La prestazione contro la Roma ha testimoniato ancora una volta l’importanza del difensore olandese, che il Napoli in estate ha acquistato dal Bologna per farne un perno della difesa del presente e del futuro.
Dopo qualche passaggio a vuoto, adesso Beukema si sta guadagnando sempre più un ruolo centrale nel Napoli di Conte.