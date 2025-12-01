L'importanza di Beukema nel nuovo Napoli: l'ex Bologna è fondamentale nella difesa a tre di Conte

Beukema non è ancora il difensore dominante che ha fatto la differenza con il Bologna, ma ha tutto per raggiungere livelli di rendimento ancora più elevati rispetto a quelli attuali.

Il Napoli ha investito tanto su di lui, pagandolo 30 milioni di euro più altri tre di bonus e sa benissimo che l’olandese ha ancora margini di crescita importanti. La fiducia di Conte potrebbe velocizzarne il processo, ma la sensazione è che la strada intrapresa sia quella giusta.